Prefeitura publica edital para obra de contenção de encosta no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Situação causa interdição de casas e temor em empresas do entorno. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A prefeitura abriu um edital para contratação de obra de contenção de encosta no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Caxias do Sul. A licitação, publicada na quarta-feira (29), terá propostas conhecidas em sessão pública no dia 14, às 9h.

O projeto prevê a estabilização de um barranco na Rua José Michelon, na área pública n° 83. A área foi classificada como de alto risco por estudos e, na prática, sofreu deslizamentos ainda antes das chuvas extremas de maio de 2024 no Estado.

O investimento estimado pelo município é de R$ 1.167.968,72, viabilizados com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. O critério de seleção da empresa responsável pela intervenção é o menor preço. A empreiteira terá um prazo de 180 dias para execução do serviço.

A contratação é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. O titular da pasta, Lucas Suzin, detalha que duas casas precisaram ser interditadas no local. A instabilidade do terreno e as movimentações de massa também já causaram bloqueios na José Michelon, que fica na parte inferior da encosta, e levantam temor em empresas das proximidades.

O projeto inclui serviços de limpeza e corte de árvores, escavação, drenagem e a instalação de muro de gabiões. O local também deve receber cobertura com revestimento vegetal.