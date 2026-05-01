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Prefeitura publica edital para obra de contenção de encosta no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Investimento estimado é de R$ 1,16 milhão, viabilizado por meio do PAC. Projeto prevê a estabilização de um barranco na Rua José Michelon, em área considerada de alto risco e com registro de deslizamentos

Luca Roth

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