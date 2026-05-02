Prefeitura de Nova Prata abre inscrições para seleção de professores e monitores de educação 

A prefeitura de Nova Prata abre, a partir desta segunda-feira (4), as inscrições para um processo seletivo simplificado voltado à contratação temporária de profissionais da área da educação. O prazo segue até sexta-feira (8).

Estão disponíveis duas vagas para professores — uma para Língua Portuguesa e outra para Artes — com carga horária de 22 horas semanais e remuneração de R$ 2.370,87. Também há duas vagas para monitores de alunos especiais, com carga de 20 horas semanais e salário de R$ 1.416,19.

Além das vagas imediatas, o processo prevê a formação de cadastro reserva, com possibilidade de convocação conforme a necessidade da administração municipal. A seleção será feita por meio de análise de currículos, conduzida por uma comissão designada.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Setor de Protocolos da prefeitura (Av. Fernando Luzato, 158, Centro), mediante entrega de envelope lacrado com a documentação exigida em edital. O atendimento ocorre das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

De acordo com o edital, os contratos terão vigência até o término do ano letivo de 2027, previsto para dezembro. A prefeitural poderá rescindir os vínculos antes do prazo ou prorrogá-los por igual período, conforme necessidade.