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Prefeitura de Nova Prata abre inscrições para seleção de professores e monitores de educação 

Processo seletivo simplificado prevê análise de currículos e contratos até o fim do ano letivo de 2027

Pablo Ribeiro

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