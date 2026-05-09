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Duração de dois anos
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Prefeitura de Caxias prevê beneficiar mais de 1,5 mil famílias com estudos para regularização fundiária de quatro núcleos informais

Localidades contempladas são Canyon, Portinari, Burguinho e Dal Bó. Iniciativa integra o programa Periferia Viva, do Ministério das Cidades, e conta com R$ 201,7 mil do governo federal

Luca Roth

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