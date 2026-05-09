Prefeitura de Caxias prevê beneficiar mais de 1,5 mil famílias com estudos para regularização fundiária de quatro núcleos informais

Canyon, no bairro Santa Fé, conta com aproximadamente 600 lotes. Área tem relevo acidentado, com encostas e histórico de instabilidade geotécnica. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul prevê beneficiar mais de 1,5 mil famílias com a execução de estudos que visam a regularização fundiária de quatro núcleos urbanos informais: Canyon, Portinari, Burguinho e Dal Bó. A iniciativa integra o programa Periferia Viva, do Ministério das Cidades, e conta com recursos na ordem de R$ 201.704,07 provenientes do governo federal.

A ordem de início dos serviços técnicos especializados de Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S) foi assinada na última quinta-feira (7).

Leia Mais Com ameaça de nova interdição, prefeitura de Caxias faz ações emergenciais no Aeroporto Hugo Cantergiani

A empresa Arestha Regularização e Urbanismo fará levantamentos topográficos georreferenciados, diagnósticos urbanísticos, ambientais e fundiários e irá elaborar projetos e peças técnicas necessários para o processo de regularização das áreas.

A prefeitura reitera, por outro lado, que o contrato não prevê a realização de obras de infraestrutura, de mitigação de riscos ou eventuais reassentamentos.

O prazo máximo estipulado para a conclusão dos estudos é de dois anos.

Ordem de início dos serviços foi assinada na quinta-feira. Ícaro de Campos / Divulgação

Onde ficam os núcleos

O município aponta que os quatro núcleos possuem características distintas e diferentes níveis de complexidade. O Canyon, localizado no bairro Santa Fé, é o maior deles, com aproximadamente 600 lotes. A área tem relevo acidentado, com encostas e histórico de instabilidade geotécnica.

O Portinari, no bairro Cruzeiro, reúne cerca de 200 lotes em uma localidade anteriormente utilizada para extração mineral e caracterizada por taludes íngremes. O Burguinho fica no bairro Salgado Filho e conta com cerca de 120 lotes, também com trechos de encosta.

Já o Dal Bó, de acordo com a prefeitura, possui cerca de 125 lotes e perto de 150 famílias em uma área pública ocupada no bairro Nossa Senhora de Fátima. A avaliação da localidade é que há menor suscetibilidade a riscos geotécnicos, mas a inclusão dela atende a demanda da comunidade.

A prefeitura considera o projeto como estratégico para promover segurança jurídica de posse, inserção dos núcleos informais no cadastro urbano municipal e redução de passivos socioambientais decorrentes da ocupação irregular.