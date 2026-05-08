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Pré-romarias de cavalarianos e carros antigos ocorrem neste sábado ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

Programação reúne tradição campeira e veículos históricos em celebrações que antecedem a 147ª Romaria

Pablo Ribeiro

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