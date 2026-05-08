Pré-romarias de cavalarianos e carros antigos ocorrem neste sábado ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

Em 2025, cerca de mil cavalarianos participaram da romaria. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio / Divulgação

As atividades preparatórias para a 147ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, seguem neste sábado (9) com mais duas pré-romarias que devem reunir fiéis e participantes de diferentes grupos: a 30ª Romaria dos Cavalarianos e a 18ª Romaria dos Carros Antigos. A programação integra o calendário que soma 12 pré-romarias e que começou no dia 25 de maio com a 12ª Romaria dos Motorhomes e a 19ª Romaria dos Caminhoneiros.

A romaria dos cavalarianos, também conhecida como Cavalgada da Fé, começou ainda na manhã desta sexta-feira (8). A cavalgada partiu às 8h do capitel de Nossa Senhora de Caravaggio, em Santa Lúcia do Piaí, e deve chegar durante a noite ao antigo campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em Forqueta. No sábado (9), os cavalarianos retomam o trajeto às 8h30min, seguindo em direção ao santuário, com previsão de chegada às 11h, horário em que será realizada a bênção dos participantes. Em 2025, cerca de mil cavalarianos participaram da romaria.

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Também neste sábado será realizada a 18ª Romaria dos Carros Antigos. A concentração e saída ocorrerão no posto SIM, em frente ao Shopping Villagio Caxias, às 13h30min. Os participantes seguem em comboio até o Santuário de Caravaggio, onde será celebrada missa às 15h. Na edição passada, aproximadamente 700 veículos participaram da atividade.

Na semana passada, quatro pré-romarias foram realizadas: a 48ª Romaria dos Motociclistas, a 22ª Romaria dos Ciclistas, a 19ª Romaria dos Jipeiros e a 3ª Romaria das Vans e Micro-ônibus.

A 147ª Romaria ocorrerá nos dias 23, 24 e 26 de maio. Neste ano, o lema é Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, com proposta de reflexão que conecta a espiritualidade a temas sociais contemporâneos, como o direito à moradia digna e o enfrentamento da violência, especialmente contra as mulheres.