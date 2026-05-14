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Pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, terão caminhada, corrida e encontro de crianças neste sábado

Celebrações integram programação preparatória da festa religiosa marcada para os dias 23, 24 e 26

Pablo Ribeiro

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