Pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, terão caminhada, corrida e encontro de crianças neste sábado

Caminhada e Corrida da Fé espera reunir cerca de três mil participantes. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio / Divulgação

As atividades preparatórias para a 147ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio seguem neste sábado (16) com mais duas pré-romarias que devem reunir fiéis e participantes de diferentes grupos: a 15ª Caminhada e Corrida da Fé e a 12ª Romaria das Crianças. A 4ª Romaria das Pessoas com Deficiência, que também seria realizada neste sábado, foi cancelada. A programação integra o calendário que soma 11 pré-romarias.

A tradicional Caminhada e Corrida da Fé chega à 15ª edição neste ano. Em Caxias do Sul, a saída dos caminhantes ocorre às 7h e dos corredores às 8h, no Posto SIM da RS-122, em frente ao shopping Villagio, na Rua João Nichele, no bairro Cinquentenário. Já em Farroupilha, a concentração será no Parque Cinquentenário, com largada às 9h para caminhantes e corredores. No Santuário, às 10h30min, uma missa será celebrada pelo frei Jaime Bettega. São esperados cerca de três mil participantes.

Durante a largada em Caxias do Sul, também serão arrecadados alimentos e produtos de higiene e limpeza destinados à Pastoral do Pão.

Já a 12ª Romaria das Crianças terá a concentração no início da avenida de acesso ao Santuário, no sentido contrário ao templo. A procissão em direção ao templo terá início às 14h, com momentos de oração, cantos e meditações voltadas às crianças e às famílias.

Ao chegarem ao Santuário, os participantes acompanharão a missa das 15h, que será animada pelas crianças da catequese. A organização estima a participação de cerca de 400 crianças, número superior ao registrado no ano passado, quando aproximadamente 300 participaram da atividade. Em caso de chuva, a programação será concentrada apenas no interior do Santuário.

As pré-romarias começaram no dia 25 de abril com a 12ª Romaria dos Motorhomes e a 19ª Romaria dos Caminhoneiros. No dia 1º de maio ocorreu a 48ª Romaria dos Motociclistas. No dia 2, foram realizadas a 22ª Romaria dos Ciclistas, a 19ª Romaria dos Jipeiros e a 3ª Romaria das Vans e Micro-ônibus. No último sábado (9), foi a vez da 30ª Romaria dos Cavalarianos e da 18ª Romaria dos Carros Antigos. As pré-romarias serão finalizadas no dia 23, com a 12ª Romaria da Juventude.

A 147ª Romaria ocorrerá nos dias 23, 24 e 26. Neste ano, o lema é Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, com proposta de reflexão que conecta a espiritualidade a temas sociais contemporâneos, como o direito à moradia digna e o enfrentamento da violência, especialmente contra as mulheres.