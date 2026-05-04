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Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira; saiba como ficar em dia para votar em outubro

Em Caxias do Sul, cartório eleitoral atende a população nesta semana das 8h às 19h. Site da Justiça Eleitoral permite consulta gratuita de situação cadastral

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