Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira; saiba como ficar em dia para votar em outubro

Cartório eleitoral de Caxias fica na Rua Garibaldi, 596, no Centro. Porthus Junior / Agencia RBS

Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para regularização do título de eleitor em todo o país. Em Caxias do Sul, o cartório eleitoral (Rua Garibaldi, 596, Centro) atende a população nesta semana das 8h às 19h para serviços como expedição do primeiro documento e transferência de domicílio eleitoral ou alteração de dados para quem não tem a biometria cadastrada.

De acordo com o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, os horários especiais de atendimento oferecidos no feriado do Dia do Trabalhador e neste fim de semana oportunizaram a realização de 901 operações de cadastro eleitoral.

No local, é preciso apresentar documento oficial com foto, sem a necessidade de agendamento prévio.

Após a conclusão do prazo, o sistema ficará indisponível para alterações, conforme determina a Lei n. 9.504/1997, que prevê o bloqueio 150 dias antes das eleições. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro.

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Verifique a situação pela internet

Qualquer cidadão pode consultar a situação do seu título gratuitamente pelo site da Justiça Eleitoral. É possível conferir informando apenas o número de CPF. A tela informa se o documento está regular ou não para votar na próxima eleição.

Tela informa se título está regular e se biometria está cadastrada. Reprodução / captura de tela

Borowski reforça que quem JÁ TEM a biometria cadastrada (informação também disponível na consulta online acima) pode realizar qualquer alteração em seu cadastro, sem a necessidade de comparecimento presencial no cartório.

Outra opção é utilizar o chat automatizado do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) no WhatsApp, pelo (51) 3212-2015.

O serviço online também será interrompido na quarta, às 23h59min.

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Quando o título de eleitor pode ser cancelado?

O título pode ser cancelado por razões como falecimento, ausência à votação em três eleições consecutivas sem justificativa e pagamento de multas eleitorais e não comparecimento à revisão obrigatória do eleitorado no município onde se vota. Consulte se você tem débitos eleitorais.

Como regularizar o título cancelado?

Se o título estiver cancelado, siga o passo a passo e regularize a situação:

Acesse o “Autoatendimento Eleitoral”. Clique em “Título Eleitoral”. Vá até a opção “6 - Regularize seu título eleitoral cancelado”. Preencha o formulário e envie os documentos solicitados. Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.

Como regularizar o título suspenso?

Para a cidadã ou o cidadão regularizar o título de eleitor suspenso, é necessário apresentar documentos que comprovem a retomada dos direitos políticos, como:

comunicação do Ministério da Justiça;

portaria ou certidão judicial;

certificado de reservista, entre outros.

Após obter o documento específico, dirija-se ao Cartório Eleitoral para fazer a regularização.

Por que é preciso manter o título de eleitor em dia?

Estar com a situação eleitoral regular garante acesso a serviços e a direitos importantes. Sem essa regularidade, você pode enfrentar impedimentos como: