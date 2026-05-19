Posto médico-legal de Caxias busca familiares de mulher que morreu há mais de um mês

Prazo máximo para retirada do corpo é a próxima sexta-feira. Posto Médico-Legal (PML) de Caxias do Sul / Divulgação

O Posto Médico-Legal (PML) de Caxias do Sul tenta localizar os familiares de Ivonete Pereira Machado para sepultamento do corpo. Ela morreu há pouco mais de um mês, no dia 12 de abril, aos 54 anos, no município vizinho de Vale Real.

Para realizar a retirada do corpo, a família precisa entrar em contato com o PML pelo telefone (54) 98415-1540, por ligação ou por mensagem de WhatsApp. Ivonete era natural de Guaraniaçu, no Paraná, e também morou no bairro Esplanada, em Caxias. Em Vale Real, trabalhava como vigilante.