Por atraso no salário, médicos seguem com paralisação parcial nas UPAs de Caxias do Sul

Os médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte de Caxias do Sul seguem realizando apenas atendimentos de urgência e emergência. A situação ocorre desde a última quinta-feira (21) em virtude no atraso do pagamento dos salários do mês de maio.
Na quinta, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), responsável pela gestão das UPAs de Caxias, havia informado que acompanha a situação e que os pagamentos seriam normalizados naquele dia. No entanto, conforme informações obtidas pela reportagem, foi registrado apenas o pagamento parcial aos funcionários das UPAs.
Na sexta-feira (22), o Ideas voltou a se manifestar por nota (leia abaixo na integra) e informou que os atendimentos são feitos conforme classificação de protocolos de risco e prioridade aos casos de urgência e emergência.
"Nesse sentido, o Instituto informa que vem envidando todos os esforços institucionais para honrar seus compromissos financeiros com a empresa prestadora dos serviços médicos, inclusive mediante alocação de recursos próprios para sustentação da operação, reforço emergencial no abastecimento de medicamentos e materiais médicos nas duas unidades e realização de pagamentos parciais já efetivados. O processo de regularização financeira plena segue em curso, e o Instituto atua de forma contínua para sua conclusão no menor prazo possível" - diz trecho da nota encaminhada na sexta.
Além disso, no comunicado, afirmou que já realizou notificações extrajudiciais à empresa prestadora dos serviços médicos. A reportagem contatou o Ideas novamente nesta segunda-feira (25), no entanto, não recebeu retorno.
Além da paralisação, os três hospitais que realizam atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS) estão com alta ocupação nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) de adultos, reflexo dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). E, nesta segunda e terça-feira (26), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão fechadas em virtude do feriado de Caravaggio. As três situações estão causando, também, impactos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com o diretor do Samu, Durval Junior de Oliveira, desde que as duas situações começaram a ser registradas, o número de ligações para o serviço quase dobrou.
— Montei uma equipe básica extra, conversei com o Corpo de Bombeiros, uma ambulância deles vai rodar a partir das 13h, e eu estou com um médico a mais na sala de regulação para dar suporte, para conseguirmos dar essa assistência à população. Não que o Samu esteja atendendo nas UPAs, não é isso. Tivemos um aumento considerável no número de ligações, colocamos um médico a mais aqui e colocamos duas ambulâncias a mais rodar, uma do Samu e outra em parceria com o Corpo de Bombeiros — explica o diretor.
São considerados casos de urgência e emergência, entre outros:
- Dor no peito suspeita de infarto;
- Falta de ar intensa;
- Acidente vascular cerebral (AVC) suspeito;
- Convulsões;
- Hemorragias;
- Acidentes e traumas;
- Perda de consciência;
- Crises hipertensivas graves;
- Febre alta associada à prostração importante;
- Desidratação grave;
- Queimaduras;
- Crianças com sinais de agravamento clínico;
- Pacientes com risco iminente de agravamento.
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
O que diz o Ideas
A última manifestação do Ideas foi na sexta-feira (22):
O Instituto IDEAS informa que as Unidades de Pronto Atendimento 24h Central e Zona Norte de Caxias do Sul estão em funcionamento, com atendimentos organizados segundo os protocolos de classificação de risco e prioridade integral aos casos de urgência e emergência.
A população pode procurar as unidades normalmente.
O Instituto reconhece e valoriza profundamente a atuação dos profissionais médicos que seguem prestando assistência à população de Caxias do Sul. São esses profissionais que, no dia a dia, sustentam o atendimento de urgência e emergência e garantem, com dedicação e competência, a proteção da vida dos nossos pacientes. O IDEAS tem absoluto respeito por cada um deles e compreende as legítimas expectativas da categoria em relação às condições de trabalho e à regularidade dos pagamentos.
Nesse sentido, o Instituto informa que vem envidando todos os esforços institucionais para honrar seus compromissos financeiros com a empresa prestadora dos serviços médicos, inclusive mediante alocação de recursos próprios para sustentação da operação, reforço emergencial no abastecimento de medicamentos e materiais médicos nas duas unidades e realização de pagamentos parciais já efetivados. O processo de regularização financeira plena segue em curso, e o Instituto atua de forma contínua para sua conclusão no menor prazo possível.
É importante registrar que o IDEAS trabalha ativamente junto aos órgãos competentes para a formalização de instrumentos contratuais complementares que permitirão, de forma estrutural e definitiva, a plena regularidade financeira da operação e a sustentabilidade de longo prazo das unidades — medida que beneficiará diretamente os profissionais, os pacientes e a rede assistencial de Caxias do Sul.
A Secretaria Municipal de Saúde acompanha o cenário em alinhamento contínuo com o Instituto.
No plano contratual, o IDEAS formalizou notificações extrajudiciais à empresa prestadora responsável pelos serviços médicos — Gestão SM Pronto Atendimento Ltda. —, por meio dos Ofícios 2448 e 2449/2026, determinando o restabelecimento integral e imediato das escalas pactuadas. O contrato vigente não autoriza, sob qualquer fundamento, a interrupção ou redução unilateral dos serviços, especialmente diante da natureza essencial e contínua da assistência prestada à população.
O Instituto IDEAS reafirma seu compromisso com a população de Caxias do Sul, com os profissionais que tornam esse atendimento possível e com a continuidade irrestrita dos serviços de saúde prestados pelo SUS nas duas unidades.