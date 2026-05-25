Por atraso no salário, médicos seguem com paralisação parcial nas UPAs de Caxias do Sul

Médicos paralisam parcialmente atendimentos nas UPAs de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte de Caxias do Sul seguem realizando apenas atendimentos de urgência e emergência. A situação ocorre desde a última quinta-feira (21) em virtude no atraso do pagamento dos salários do mês de maio.

Na quinta, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), responsável pela gestão das UPAs de Caxias, havia informado que acompanha a situação e que os pagamentos seriam normalizados naquele dia. No entanto, conforme informações obtidas pela reportagem, foi registrado apenas o pagamento parcial aos funcionários das UPAs.

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Na sexta-feira (22), o Ideas voltou a se manifestar por nota (leia abaixo na integra) e informou que os atendimentos são feitos conforme classificação de protocolos de risco e prioridade aos casos de urgência e emergência.

"Nesse sentido, o Instituto informa que vem envidando todos os esforços institucionais para honrar seus compromissos financeiros com a empresa prestadora dos serviços médicos, inclusive mediante alocação de recursos próprios para sustentação da operação, reforço emergencial no abastecimento de medicamentos e materiais médicos nas duas unidades e realização de pagamentos parciais já efetivados. O processo de regularização financeira plena segue em curso, e o Instituto atua de forma contínua para sua conclusão no menor prazo possível" - diz trecho da nota encaminhada na sexta.

Além disso, no comunicado, afirmou que já realizou notificações extrajudiciais à empresa prestadora dos serviços médicos. A reportagem contatou o Ideas novamente nesta segunda-feira (25), no entanto, não recebeu retorno.

De acordo com o diretor do Samu, Durval Junior de Oliveira, desde que as duas situações começaram a ser registradas, o número de ligações para o serviço quase dobrou.

— Montei uma equipe básica extra, conversei com o Corpo de Bombeiros, uma ambulância deles vai rodar a partir das 13h, e eu estou com um médico a mais na sala de regulação para dar suporte, para conseguirmos dar essa assistência à população. Não que o Samu esteja atendendo nas UPAs, não é isso. Tivemos um aumento considerável no número de ligações, colocamos um médico a mais aqui e colocamos duas ambulâncias a mais rodar, uma do Samu e outra em parceria com o Corpo de Bombeiros — explica o diretor.

São considerados casos de urgência e emergência, entre outros:

Dor no peito suspeita de infarto;

Falta de ar intensa;

Acidente vascular cerebral (AVC) suspeito;

Convulsões;

Hemorragias;

Acidentes e traumas;

Perda de consciência;

Crises hipertensivas graves;

Febre alta associada à prostração importante;

Desidratação grave;

Queimaduras;

Crianças com sinais de agravamento clínico;

Pacientes com risco iminente de agravamento.

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O que diz o Ideas

A última manifestação do Ideas foi na sexta-feira (22):

O Instituto IDEAS informa que as Unidades de Pronto Atendimento 24h Central e Zona Norte de Caxias do Sul estão em funcionamento, com atendimentos organizados segundo os protocolos de classificação de risco e prioridade integral aos casos de urgência e emergência.

A população pode procurar as unidades normalmente.

O Instituto reconhece e valoriza profundamente a atuação dos profissionais médicos que seguem prestando assistência à população de Caxias do Sul. São esses profissionais que, no dia a dia, sustentam o atendimento de urgência e emergência e garantem, com dedicação e competência, a proteção da vida dos nossos pacientes. O IDEAS tem absoluto respeito por cada um deles e compreende as legítimas expectativas da categoria em relação às condições de trabalho e à regularidade dos pagamentos.

Nesse sentido, o Instituto informa que vem envidando todos os esforços institucionais para honrar seus compromissos financeiros com a empresa prestadora dos serviços médicos, inclusive mediante alocação de recursos próprios para sustentação da operação, reforço emergencial no abastecimento de medicamentos e materiais médicos nas duas unidades e realização de pagamentos parciais já efetivados. O processo de regularização financeira plena segue em curso, e o Instituto atua de forma contínua para sua conclusão no menor prazo possível.

É importante registrar que o IDEAS trabalha ativamente junto aos órgãos competentes para a formalização de instrumentos contratuais complementares que permitirão, de forma estrutural e definitiva, a plena regularidade financeira da operação e a sustentabilidade de longo prazo das unidades — medida que beneficiará diretamente os profissionais, os pacientes e a rede assistencial de Caxias do Sul.

A Secretaria Municipal de Saúde acompanha o cenário em alinhamento contínuo com o Instituto.

No plano contratual, o IDEAS formalizou notificações extrajudiciais à empresa prestadora responsável pelos serviços médicos — Gestão SM Pronto Atendimento Ltda. —, por meio dos Ofícios 2448 e 2449/2026, determinando o restabelecimento integral e imediato das escalas pactuadas. O contrato vigente não autoriza, sob qualquer fundamento, a interrupção ou redução unilateral dos serviços, especialmente diante da natureza essencial e contínua da assistência prestada à população.