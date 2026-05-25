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Por atraso no salário, médicos seguem com paralisação parcial nas UPAs de Caxias do Sul

Profissionais não receberam os valores integrais do mês de maio. Desde quinta estão sendo feitos apenas atendimentos de urgência e emergência nas unidades. Com aumento nas ligações, Samu readequou a equipe para atender a comunidade

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