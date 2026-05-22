Por atraso no pagamento de salário, médicos paralisam parcialmente atendimentos nas UPAs de Caxias do Sul

Médicos paralisam parcialmente atendimentos nas UPAs de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte de Caxias do Sul estão realizando, nesta sexta-feira (22), apenas atendimentos de urgência e emergência. A situação ocorre desde a quinta-feira (21) e acontece em virtude no atraso do pagamento dos salários do mês de maio.

Por meio de nota encaminhada ainda na quinta, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), responsável pela gestão das UPAs de Caxias, havia informado que acompanha a situação e que: "os profissionais médicos vinculados à assistência nas referidas unidades atuam por meio de empresa médica contratada pelo Instituto para prestação dos serviços especializados, inexistindo vínculo empregatício direto com o Ideas. Nesse contexto, as referências a salários e informes de rendimentos demandam a devida contextualização, considerando a natureza da relação contratual".

Também no comunicado de quinta, o Ideas informava que os pagamentos estariam em processo de conclusão e seriam finalizados no mesmo dia. No entanto, conforme informações obtidas pela reportagem, foi registrado apenas o pagamento parcial aos funcionários das UPAs. Novamente questionado nesta sexta, o Instituto ainda não se manifestou.

A secretaria Municipal da Saúde (SMS), também na quinta, informou que "todos os pacientes que procuram as unidades seguem sendo acolhidos e triados pelas equipes de enfermagem, com avaliação criteriosa da gravidade de cada caso. Os atendimentos urgentes e emergenciais estão mantidos normalmente". A orientação da SMS é de que pacientes com quadros de menor complexidade procurem as unidades básicas de saúde (UBSs).

A SMS também informou que realizou o repasse ao Ideas no dia 7 de maio. Ao mesmo tempo, afirma que notificou formalmente o instituto e que "o processo administrativo de apuração e penalização contratual da instituição encontra-se em curso".

São considerados casos de urgência e emergência, entre outros:

Dor no peito suspeita de infarto;

Falta de ar intensa;

Acidente vascular cerebral (AVC) suspeito;

Convulsões;

Hemorragias;

Acidentes e traumas;

Perda de consciência;

Crises hipertensivas graves;

Febre alta associada à prostração importante;

Desidratação grave;

Queimaduras;

Crianças com sinais de agravamento clínico;

Pacientes com risco iminente de agravamento.