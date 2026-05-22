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Por atraso no pagamento de salário, médicos paralisam parcialmente atendimentos nas UPAs de Caxias do Sul

Prefeitura diz que são atendidos, prioritariamente, pacientes com maior gravidade. Os casos de menor complexidade devem ser solucionados nas UBSs. Ideas, que administra as unidades, foi procurado, mas ainda não retornou com posicionamento

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