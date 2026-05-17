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Polentaço de Monte Belo do Sul comemora 30 anos com público recorde de 25 mil pessoas

Principal atrativo da festa, o tombo da polenta de 800 quilos foi realizado neste sábado e domingo e distribuiu cerca de 7 mil cumbucas com molho de carne e queijo ralado

Pedro Zanrosso

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