Polentaço de Monte Belo do Sul comemora 30 anos com público recorde de 25 mil pessoas

Tombo da polenta foi realizado no sábado e domingo. César Silvestro / Divulgação

O Polentaço de Monte Belo do Sul, na Serra, tem um novo recorde de público. Durante o sábado (17) e o domingo (18) passaram pela Praça Padre José Forlin 25 mil pessoas, que puderam conferir uma das celebrações mais autênticas da imigração italiana.

Nos dois dias de festa, o tradicional tombo da polenta distribuiu gratuitamente, em cada um deles, 800 quilos da iguaria em cerca de 7 mil cumbucas acompanhadas com molho de carne e queijo ralado.

A edição de 2026 marcou a comemoração dos 30 anos do evento e teve novidades na estrutura e na programação.

Entre elas estava a inédita projeção mapeada na igreja matriz, que exibiu, na noite de sábado, imagens ligadas à cultura local e transformou a fachada da igreja em uma tela a céu aberto.

O evento reuniu 31 empreendedores de Monte Belo do Sul e outros 15 expositores convidados.