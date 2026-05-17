Polentaço de Monte Belo do Sul comemora 30 anos com público recorde de 25 mil pessoas

O Polentaço de Monte Belo do Sul, na Serra, tem um novo recorde de público. Durante o sábado (17) e o domingo (18) passaram pela Praça Padre José Forlin 25 mil pessoas, que puderam conferir uma das celebrações mais autênticas da imigração italiana.
Nos dois dias de festa, o tradicional tombo da polenta distribuiu gratuitamente, em cada um deles, 800 quilos da iguaria em cerca de 7 mil cumbucas acompanhadas com molho de carne e queijo ralado.
A edição de 2026 marcou a comemoração dos 30 anos do evento e teve novidades na estrutura e na programação.
Entre elas estava a inédita projeção mapeada na igreja matriz, que exibiu, na noite de sábado, imagens ligadas à cultura local e transformou a fachada da igreja em uma tela a céu aberto.
O evento reuniu 31 empreendedores de Monte Belo do Sul e outros 15 expositores convidados.
Na exposição de esculturas de polenta, considerada pelos organizadores como a única mostra do gênero no mundo, o "Jogo da Morra", da Vinhos Pasquali, ficou em primeiro lugar, seguido por "A música me acalma", do Coral Musicando Melodias, e "Capela Nossa Senhora da Saúde", da Comunidade Nossa Senhora da Saúde.