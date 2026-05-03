Geral

Clima
Notícia

Pesquisa de quase 20 anos ajuda a explicar queda na safra de pinhão na Serra gaúcha

Estudo com monitoramento de araucárias identifica ciclos de produção e aponta influência de eventos climáticos extremos, como as chuvas de 2024

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS