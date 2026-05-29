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Passagem do transporte coletivo urbano de Garibaldi sobe para R$ 6,25 a partir de segunda-feira

Prefeitura afirma que o valor pago pelos usuários segue abaixo da chamada tarifa técnica do serviço, fixada em R$ 7,25. Diferença de R$ 1 será subsidiada pelo município

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