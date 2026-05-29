Passagem do transporte coletivo urbano de Garibaldi sobe para R$ 6,25 a partir de segunda-feira

A tarifa do transporte coletivo urbano de Garibaldi terá reajuste a partir da próxima segunda-feira (1º). Com a mudança, a passagem passará de R$ 6 para R$ 6,25, conforme informou a prefeitura.

Segundo o município, o aumento é o primeiro aplicado em três anos. Apesar do reajuste, a prefeitura afirma que o valor pago pelos usuários segue abaixo da chamada tarifa técnica do serviço, fixada em R$ 7,25.

A diferença de R$ 1 por passagem será subsidiada pelo município. De acordo com a administração municipal, a medida busca reduzir o impacto do custo do transporte para a população e garantir a continuidade da operação do serviço.