Paralisação nas UPAs de Caxias do Sul chega ao fim após acordo e atendimento integral é retomado

Encontro nesta segunda-feira resultou em acordo para retomada integral dos serviços ainda nesta segunda-feira Daniel Corrêa / Divulgação

A paralisação parcial dos atendimentos nas UPAs Central e Zona Norte, em Caxias do Sul, foi encerrada nesta segunda-feira (25), após reunião entre representantes da prefeitura e da categoria médica. Com o acordo, os atendimentos nas duas UPAs, que estavam parcialmente interrompidos desde quinta-feira, foram retomados integralmente ainda nesta segunda-feira.

Leia Mais Incêndio atinge igreja no centro de Flores da Cunha

O encontro contou com a presença do prefeito Adiló Didomenico, do secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, do presidente do Sindicato dos Médicos, Marlonei dos Santos, além de representantes dos profissionais que atuam nas unidades.

A administração municipal informou que, na reunião realizada no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, ficou acertado o compromisso conjunto para buscar uma solução às questões relacionadas aos pagamentos dos médicos. Durante a paralisação estiveram mantidos apenas os atendimentos de urgência e emergência.