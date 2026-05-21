Para proteger os bichos do frio, zoológico da UCS, em Caxias, vai fechar mais cedo. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para proporcionar mais conforto aos animais durante os períodos mais frios do ano, o zoológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS) alterou seu horário de funcionamento. As visitas agora só serão permitidas até as 17h.

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A mudança busca a redução do fluxo de visitantes ao final da tarde para reduzir estímulos e favorecer rotinas mais adequadas para cada espécie nessa época de temperaturas mais baixas.

A visita ao zoo é gratuita. Os passeios ocorrem exclusivamente a partir de agendamento via site, e possuem disponibilidade limitada para dias específicos. Os sábados e domingos à tarde são reservados ao público em geral.

O zoo

O UCS Zoo, inaugurado em 1997, reencontrou a comunidade em dezembro de 2024, depois de ficar quase cinco anos fechado. Atualmente, o espaço conta com 112 animais, acolhidos por não terem condições de retornar aos habitats naturais após serem vítimas de situações como caça, atropelamento ou contrabando.

Cerca de 90% deles são pertencentes à fauna silvestre regional da Mata Atlântica. Uma parte das espécies está ameaçada de entrar em extinção, como o gato-maracajá.