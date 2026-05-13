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Para facilitar pagamentos em pedágios sem cancela, concessionária anuncia tag sem mensalidade para motoristas

De acordo com a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), novidade se inicia nesta quinta-feira (14). Outras medidas são atualizações no site de cobrança para quem não usa tag e em aplicativo da empresa. Estruturas estão localizadas entre as rodovias da Serra e do Vale do Caí

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