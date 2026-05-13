Para facilitar pagamentos em pedágios sem cancela, concessionária anuncia tag sem mensalidade para motoristas

Pedágio free flow em Farroupilha, na RS-122. Porthus Junior / Agencia RBS

Para facilitar o acesso de motoristas ao pagamento dos pedágios free flow, a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) anunciou uma parceria para ofertar uma tag sem mensalidade para os motoristas, além de novidades no aplicativo da concessionária e no site de cobrança. As estruturas sem cancela gerenciadas pela empresa estão localizadas nas rodovias da Serra e do Vale do Caí.

As novidades passam a valer nesta quinta-feira (14).

Entre as principais medidas, de acordo com a CSG, estão um novo site de pagamento, voltado à praticidade para o motorista, a parceria com a operadora de tag ConectCar, sem a cobrança de mensalidade, e a renovação no aplicativo da concessionária, com novas funções como acesso por biometria.

Atualmente, o pedágio sem cancela é adotado nas rodovias RS-122, RS-240 e RS-446. As seis praças de free flow no RS ficam nos municípios de Antônio Prado, Capela de Santana, Carlos Barbosa, Farroupilha, Ipê e São Sebastião do Caí.

Recentemente, o free flow foi alvo de polêmica quando 3,4 milhões de multas geradas em pedágios do sistema foram suspensas pelo governo federal. Dessas, 1,2 milhão de autuações são no RS — 513.913 somente nas praças da Serra. As infrações foram pelo não pagamento da tarifa.

Parceria de tag sem mensalidade

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, afirma que a parceria com a operadora de tag é uma forma de melhorar a experiência do motorista com o pedágio sem cancela. A medida pode servir, inclusive, para evitar multas.

O site ou o aplicativo para pagamento deve ser procurado justamente pelos motoristas que não possuem uma tag no veículo. No caso da parceira da CSG, a modalidade é a pré-paga (entenda abaixo como adquirir a tag).

Ou seja, o pagamento do pedágio pode acontecer automaticamente pelo cartão de crédito. Porém, para isso o motorista precisa manter saldo disponível ou solicitar a recarga automática, que pode ser feita no app ConectCar.

Contudo, o não pagamento da mensalidade só existe para o uso nos pedágios sem cancela. Se o motorista utilizar a tag em pedágios com cancelas ou estacionamentos conveniados, uma taxa de utilização será cobrada no mês em que houver uso, com o valor de R$ 9,90.

— Queremos que os motoristas sigam e aproveitem sua viagem sem a necessidade de paradas ou filas. Trabalhamos para tornar o sistema ainda mais acessível, eficiente e simples. Por isso, ao oferecer uma tag sem mensalidade, facilitamos a adesão a um modelo mais automático e melhoramos a experiência do cliente, evitando possíveis multas — afirmou Peres.

A CSG lembra que se no dispositivo não houver saldo suficiente para o pagamento da tarifa do free flow no momento da passagem, o cliente fica inadimplente e poderá ser multado.

Como solicitar a tag da ConectCar

Pedir presencialmente em uma Base de Atendimento da CSG, a partir de segunda-feira (18).

Fazer o cadastro pelo site csg.com.br e receber a tag em casa, sem custo de envio.

Para ativar a tag

Com a tag em mãos, a ativação pode ser feita pelo app ConectCar ou durante o próprio pedido no site.

As bases de atendimento da CSG seguem disponíveis para oferecer suporte durante o processo, se necessário.

Configuração do pagamento dos pedágios

O pagamento das tarifas pode ser feito automaticamente. Para isso, é necessário cadastrar a recarga automática;

Caso não ative essa opção, será preciso inserir créditos manualmente antes de utilizar.

Cuidado com o saldo

A tag funciona na modalidade pré-paga, assim é necessário ter saldo disponível antes de passar pelo pórtico de pedágio.

Caso não haja saldo suficiente, o cliente ficará inadimplente e poderá ser multado caso não pague a tarifa.

A CSG possui atendimento nas bases instaladas nas rodovias ou pelo telefone 0800 122 0240 (opção 02). Já a ConectCar tem atendimento pelo telefone (11) 3003 4475 (das 8h às 20h) e pela central de relacionamento no 0800 030 222.

Pagamento das tarifas

Para quem não utiliza tag, o pagamento deve ser feito no site da CSG ou no aplicativo. Os motoristas têm até 30 dias para quitar a tarifa.

O não pagamento acarreta em autuação de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).