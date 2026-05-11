Para descentralizar os serviços de combate a incêndios, nova seção dos bombeiros será inaugurada no Villagio Caxias 

Uma antiga demanda para descentralizar os serviços de combate a incêndios será atendida a partir desta terça-feira (12), em Caxias do Sul. O Villagio Caxias passa a sediar a nova Seção de Segurança Contra Incêndio (SSCI) do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM).

Antes, ela ficava no quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Rua Vinte de Setembro, no Centro.

A unidade é responsável pelas análises de Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e pela emissão de Alvarás de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI). A estrutura contará com uma equipe de 14 bombeiros e centralizará os processos de licenciamento e fiscalização em segurança contra incêndio de edificações e áreas de risco dos 60 municípios do espaço de responsabilidade territorial do batalhão. A seção será chefiada pelo Capitão Vinicius Manfio.