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Obras impactam o trânsito em Caxias do Sul nesta semana; confira trechos

Serviços vão se concentrar nos bairros Universitário, Madureira, Desvio Rizzo, Rio Branco e Nossa Senhora de Lourdes 

Marcos Cardoso

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