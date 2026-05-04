Obras impactam o trânsito em Caxias do Sul nesta semana; confira trechos

O cronograma de obras de extensões de rede de esgoto e drenagem pluvial do Samae, em Caxias do Sul, deve trazer impactos ao trânsito em ao menos cinco bairros nesta semana.

No perímetro urbano, os trabalhos vão se concentrar nos bairros Universitário, Madureira, Desvio Rizzo, Rio Branco e Nossa Senhora de Lourdes. As intervenções incluem abertura de valas, assentamento de redes e pavimentação, com alterações no trânsito que variam entre bloqueios parciais e totais, conforme o trecho.

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Ao mesmo tempo, seguem as ações em redes de água, com extensões, substituições e setorizações em localidades do interior, como Galópolis, Samuara, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua, Vila Seca e Vila Oliva. Nesses locais, os serviços ocorrem principalmente em estradas, com bloqueios parciais.

Extensões de rede de esgoto e drenagem pluvial

Bairro Universitário/ Madureira

Rua Dr. Romulo Carbone (entre Luiza Mondin e Ângelo Bissigo) – (Início da obra dia 06/05, término previsto dia 13/05), bloqueio parcial da via

Rua Tobias Barreto (entre João Bertotti e Alexandre Fleming) – (Início da obra dia 04/05, término previsto dia 06/05, bloqueio total da via

Rua Nicola Mariani - entre Madureira e Américo Cadorin (Pavimentação)

Bairro Desvio Rizzo

Rua Ernesta Coleone (entre Rua Alvicio Oliveira e final da rua), abertura de vala para execução de rede de esgoto, bloqueio parcial.

Rua Alvício Oliveira (entre Rua Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto), abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio.

Rua Alexandre Rizzo (entre Rua Ernesta Coleone e Ver. Otto Scheifler), abertura de vala para execução de drenagem e rede de esgoto, bloqueio parcial de trânsito.

Rua Ver. Otto Scheifler (entre Rua Alexandre Rizzo e Guerino Casara), abertura de vala para execução de drenagem, bloqueio total de trânsito.





Estrada Municipal Ângelo Ruffato (entre Av. Conceição e rua sem denominação), bloqueio parcial

Bairro Rio Branco

Rua Sapucaia (entre as Ruas Cristina Macedo de Campos e Avenida São Leopoldo), bloqueio parcial

Rua Teodoro Francisco Rosa (entre as Ruas Antônio Berti e Luiz Gaviraghi), bloqueio parcial

Rua Alexandre Tolotti (entre General Zeca Netto e Sapucaia), bloqueio total

Rua Sapucaia (entre Tancredo Feijó e Giuseppe Riccioti), bloqueio parcial

Rua João Corteletti (entre Alexandre Tolotti e Tancredo Feijó), bloqueio parcial

Nossa Senhora de Lourdes

Rua Os Dezoito do Forte (entre as Ruas Treze de Maio e Vereador Mário Pezzi), bloqueio parcial

Rua Vereador Mário Pezzi (entre as Ruas Santos Dumont e Os dezoito do Forte) bloqueio parcial

Extensões, substituições e setorizações de rede de água

Galópolis

Estrada Luiza Berto, bloqueios parciais;

Setorizações em diversas ruas, sem bloqueios;

Samuara

Estrada Arziro Galafassi: bloqueios parciais;

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios parciais;

Terceira Légua

Estrada Walmor Sirtoli, bloqueios parciais;

Vila Seca

Agostinho Mariano Tonella, bloqueios parciais;

Vila Oliva