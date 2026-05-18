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Obras devem impactar o trânsito em ao menos sete bairros de Caxias do Sul nesta semana

Haverá mudanças, por exemplo, no Madureira e São Leopoldo, além de trabalhos executados pelo interior da cidade

Marcos Cardoso

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