Obras devem impactar o trânsito em ao menos sete bairros de Caxias do Sul nesta semana

Haverá mudanças, por exemplo, no Madureira e São Leopoldo, além de trabalhos executados pelo interior da cidade. Samae / Divulgação

As obras de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário do Samae vão causar alterações no trânsito de sete bairros de Caxias do Sul nesta semana.

No Madureira, as interrupções ocorrerão em trechos das ruas João Bertotti e Vicente Tisatto, nas proximidades da Associação de Moradores. A CFO, empresa contratada pelo Samae, trabalha na implantação da rede de esgotamento sanitário que integra o Sistema Tega. Também há previsão de bloqueios na Tobias Barreto e na Domingos Vanoni para repavimentação.

Já no São Leopoldo, a ampliação da rede coletora irá bloquear um trecho da rua Teodoro Francisco Rosa, além de limitar em uma faixa o trânsito na Sapucaia. Essas obras são realizadas pela Dcon e fazem parte do Sistema Pinhal.

Outros bairros que vão receber serviços nesta semana são o Desvio Rizzo, Exposição, Nossa Senhora da Conceição e Primeiro de Maio.

Além disso, no interior, haverá obras de extensões de redes de água tratada causam bloqueios parciais em estradas municipais de Santa Lúcia do Piaí, São João da Mulada (Criúva), Sexta Légua, Terceira Légua, Vila Oliva e Vila Seca. Às margens da Rota do Sol, em Vila Seca, prossegue a construção da subadutora para atender à Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, sem impacto no trânsito da rodovia.

Implantações de redes de esgotamento sanitário

Desvio Rizzo

Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Ernesta Colleoni e Vereador Otto Scheifler: bloqueio parcial;

Rua Ernesta Colleoni, entre Alvicio Oliveira e final da rua: bloqueio parcial;

Rua Alvicio Oliveira, entre Ernesta Colleoni e Zeferino Scussiato: sem bloqueio;

Exposição

Rua Os Dezoito do Forte, entre Treze de Maio e Vereador Mário Pezzi: bloqueio parcial para recomposição das calçadas (início em 1º/4, término previsto para 22/5);

Rua Vereador Mário Pezzi, entre Os 18 do Forte e Santos Dumont: bloqueio parcial para recomposição das calçadas (início em 1º/4, término previsto para 22/5);

Madureira

Rua Vicente Tissatto, entre João Bertotti e o final da rua: bloqueio total (início em 11/5, término previsto para 21/5);

Rua João Bertotti, entre Vicente Tisatto e Tobias Barreto: bloqueio total (início em 21/5, término previsto para 29/5);

Rua Tobias Barreto, entre João Bertotti e Alexandre Fleming: bloqueio total para repavimentação;

Rua Domingos Vanoni, entre Tobias Barreto e Virgílio Ramos: bloqueio total para repavimentação;

Nossa Senhora da Conceição

Estrada Municipal Ângelo Ruffato, entre Avenida Conceição e rua sem denominação (próximo ao Grêmio Esportivo Conceição): bloqueio parcial (início em 23/3, término previsto para 22/5);

Rua Carlos Roberto Ferrasso, no cruzamento com a Sandro Tonietto: bloqueio total (início em 23/3, término previsto para 22/5);

Primeiro de Maio

Rua Dr Rômolo Carbone, entre Ângelo Bissigo e Luiza Mondin Bedin: bloqueio parcial para repavimentação;

São Leopoldo

Rua Sapucaia, entre Cristina Macedo de Campos e Avenida São Leopoldo: bloqueio parcial (início em 4/5, término previsto dia 30/6);

Rua Teodoro Francisco Rosa, entre Antônio Berti e Luiz Gaviraghi: bloqueio total (início em 4/5, término previsto para 30/6);

Extensões, substituições e setorizações de rede de água

Apanhador (Vila Seca)

RSC-453 (Rota do Sol), entre Vila Seca e o acesso à Penitenciária Estadual de Caxias do Sul: obra na faixa de domínio, sem bloqueio (início em 13/3, término previsto para 9/10);

Galópolis

Setorizações em diversas ruas ;

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Municipal Claudino Antônio Costa: bloqueios pontuais e parciais;

São João da Mulada (Criúva)

Estrada Municipal Professor Natalino Boschetti, entre as estradas municipais 450 e Celina Maria Loss: bloqueios parciais (início em 30/3, término previsto para 30/6);

Sexta Légua

Estrada Municipal Claudino Antônio Costa, entre a Capela Nossa Senhora do Caravaggio e a Cascata Camícia: bloqueio parcial, podendo ocorrer interrupção total durante os trabalhos (início em 12/5, término previsto para 22/5);

Terceira Légua

Estrada Municipal 8, próximo à vinícola Casa Motter;

Estrada Municipal Valmor Sirtoli, próximo à Grutinha;

Estrada do Cemitério, em Caravaggio da Terceira Légua;

Vila Oliva

Estrada Municipal Guerino Francisquetti;

Vila Seca