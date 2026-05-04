Obras de nova ponte que ligará Cotiporã e Dois Lajeados deve ser concluída no ano que vem

A construção da nova ponte sobre o Rio Carreiro, que vai ligar Cotiporã a Dois Lajeados, deve ser concluída em maio de 2027. A obra é executada pela empresa Engedal Construtora de Obras Ltda e conta com investimento de R$ 10,07 milhões, com recursos oriundos da Defesa Civil.

O projeto prevê uma estrutura com 130 metros de extensão, duas pistas de rolamento e altura aproximada de 15 metros acima da lâmina d’água. A elevação foi planejada para manter a ponte acima da cota histórica de cheias do rio, garantindo maior segurança e a continuidade do tráfego mesmo em períodos de chuvas intensas.

Segundo a prefeitura de Cotiporã, atualmente, os trabalhos estão concentrados na execução das primeiras estacas e fundações. De acordo com a equipe técnica, o cronograma segue dentro do previsto, com expectativa de avanço das etapas estruturais até meados de junho.

Leia Mais Mais de um ano após ser levada por enchente, ponte entre Cotiporã e Dois Lajeados é inaugurada

A estrutura atual, inaugurada em 7 de dezembro de 2024, está localizada abaixo da cota de inundação, o que pode comprometer o trânsito em situações climáticas adversas. Ela foi construída após a antiga ponte ter sido destruída pela enchente de setembro de 2023.

A travessia existente foi viabilizada por meio do Programa de Aceleração Pontes do Sul, nos mesmos moldes da Ponte da Cooperação, que liga Caxias do Sul por Vila Cristina a Nova Petrópolis. No entanto, a limitação em relação à altura motivou a elaboração de um novo projeto, com características mais adequadas às condições do rio.