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Investimento de R$ 10 milhões
Notícia

Obras de nova ponte que ligará Cotiporã e Dois Lajeados deve ser concluída no ano que vem

Estrutura sobre o Rio Carreiro terá 130 metros e ficará acima da cota de cheias. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na execução das primeiras estacas e fundações

Pablo Ribeiro

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