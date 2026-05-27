Obra causará bloqueio temporário na Rua Ludovico Cavinato, em Caxias do Sul

A previsão de finalização dos trabalhos é para o final da tarde de quinta-feira. Ederson de Oliveira / Divulgação

A Rua Ludovico Cavinato, em Caxias do Sul, será bloqueada temporariamente nesta quinta-feira (28). O impacto ao trânsito será no acesso para a RS-122 (Rota do Sol), no bairro Nossa Senhora da Saúde.

Segundo a prefeitura, a intervenção será necessária para uma obra na rede de drenagem pluvial junto ao trecho onde está em andamento construção do novo viaduto.

Para execução dos serviços, as equipes da Secretaria de Obras atuarão diretamente na pista de ligação entre a Rua Ludovico Cavinato e o desvio implantado na Rota do Sol, realizando escavações e implantação da nova tubulação.

Durante a operação, o tráfego será desviado pela Avenida Moinhos de Vento, no loteamento Moinhos de Vento. O local será sinalizado e monitorado pelas equipes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.