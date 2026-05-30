Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 30/5

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dorivaldo Zeferino, 75. Sepultado nesta sexta-feira (29), no Cemitério da Comunidade de São Luiz da 6ª Légua.
- Giniede Miranda de Souza, 62. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
- Paulo Ricardo Scalvi Gonçalves, 68. Sepultado nesta sexta-feira (29), no Cemitério Parque.
- Zilma de Andrade Surdi, 72. Cremada nesta sexta-feira (29), no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Herculano de Aguiar, 75. Cremado nesta sexta-feira (29), no Memorial Crematório São José.
- Plínio dos Santos Noronha, 63. Sepultado nesta sexta-feira (29), no Cemitério do São Caetano.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Izolda Tamagno Dias, 80. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Santos Anjos.
FLORES DA CUNHA
São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Basílica Zuppa Calgaro, 85. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- José Selço Alves da Cruz, 77. Cerimônia de despedida neste sábado (30), no Crematório Lovato Premium Service.