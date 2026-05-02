Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 2/5

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Cristina Elizabeth Machado Marques, 50. Cremada nesta sexta-feira (1º).
- Maria Lirene Rodrigues Oltramari, 79. Cremada nesta sexta-feira (1º).
- Vera Lucia Lopes dos Santos, 68. Sepultamento neste sábado (2), às 11h, no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Ildo Zanol, 75. Sepultado nesta sexta-feira (1º), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Maria Elena de Oliveira Delfes, 66. Cremada nesta sexta-feira (1º).
- Maria Tramontin, 92. Cremada nesta sexta-feira (1º).
- Thiago Smiderle, 24. Sepultamento neste sábado (2), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Adão Cunha Lopes, 79. Cremado nesta sexta-feira (1º).
- George Pereira da Silva, 57. Sepultado nesta sexta-feira (1º), no Cemitério Público Municipal.
- José de Araújo Gabana, 79. Cremado nesta sexta-feira (1º).
- Juarez Antonio Avrela, 79. Sepultado nesta sexta-feira (1º), no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Teresinha da Silva Jesus, 65. Sepultada nesta sexta-feira (1º), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Benedito Graciano Novello, 85. Sepultamento neste sábado (2), às 10h, no Cemitério São João da 4ª Légua.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Airton Inocente Argenta, 76. Cremado nesta sexta-feira (1º).
- Elda Tomazzoni, 80. Cremada nesta sexta-feira (1º).
- Helena Model Silveira, 0. Cremada nesta sexta-feira (1º).
- Irene Rossetto Sebben, 95. Sepultada nesta sexta-feira (1º), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Hilda de Souza Palhano, 78. Sepultamento neste sábado (2), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Dalvina Rodrigues Branco, 89. Sepultada nesta sexta-feira (1º), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.