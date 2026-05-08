Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 8/5

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Leorindo Ferri, 79. Velório na sala D. Sepultamento hoje, às 10h30min, no Cemitério da Linha Ferri (Faria Lemos).
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Jurema Vaz Guerra, 86. Sepultada ontem, no Cemitério Municipal São Roque.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Cinara Maria Laini, 53. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Eromi Lopes do Rosario, 65. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José.
- Eroni Bastos da Roza, 67. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José.
- Leonardo Ambrosi, 59. Velório na capela mortuária do bairro Fátima. Sepultamento hoje, às 15h30min, no Cemitério Municipal de Dois Lajeados.
- Maria Helena Costa, 74. Velório na sala 3. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério Público Municipal.
- Noralina Polli, 69. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José.
- Onira Nunes da Silva, 97. Velório na sala 1. Sepultamento hoje, às 14h, no Cemitério Público Municipal.
- Sandro Marcos Araldi, 54. Sepultado ontem, no cemitério da comunidade da Boa Vista (São Valentim do Sul).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Francisco de Assis Boeira, 59. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal.
- Jairo Francisco Alves Albino, 75. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José.
- João Carlos Fulcher, 81. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José.
- Jonathan Moraes de Oliveira, 38. Sepultado ontem, no Cemitério Parque.
- Vilmar Rech (Chico), 61. Sepultado ontem, no Cemitério Parque.
- Alzira Adolfo Machado de Lima, 69. Velório na sala A. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério Santos Anjos.
- Luis Cesar de Aguiar Alves Paim, 59. Velório na capela mortuária do bairro Fátima. Sepultamento hoje, às 11h, no cemitério familiar, em Vila Seca.
Memorial Capelas São José(54) 3028-8888
- Anna Maria Bernardi Molon, 66. Sepultada ontem, no Cemitério de Fazenda Souza.
- Idalina Maria Schons Mendes, 78. Sepultada ontem, no Cemitério Municipal de Celso Ramos (SC).
- Manoelina Camargo da Silva, 88. Sepultada ontem, no Cemitério de São Romédio.
- José Bonato, 71. Velório na Capela Mortuária São Cristóvão. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério São Valentim de Ana Rech.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Claudia Serafina Bett Brambatti, 91. Velório na Funerária CCR. Sepultamento hoje, às 15h, no Cemitério Municipal.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Ida Vicencia Dias de Souza, 80. Cremação hoje, às 11h30min, no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
- Aparecida Libera Demoliner Sandi, 86. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Everson Silva Fonseca, 25. Sepultado ontem, no Cemitério São Francisco.