Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 29/5

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ginede Miranda de Souza, 62. Sepultada nesta quinta-feira (28), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Ivone de Oliveira Rodrigues, 83. Sepultada nesta quinta-feira (28), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Irineu Luiz Scholler, 81. Sepultado nesta quinta-feira (28), no Cemitério Municipal de Planalto.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Celeste Cavalheiro, 84. Sepultada nesta quinta-feira (28), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Cleber da Silva Rodrigues, 36. Sepultado nesta quinta-feira (28), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Fredolino Nunes Martins, 97. Sepultado nesta quinta-feira (28), no Cemitério São Jorge da Mulada.
- Marisa de Fátima Oliveira, 66. Cremada nesta quinta-feira (28), no Memorial Crematório São José.
- Osvaldo Pasinatto, 72. Sepultado nesta quinta-feira (28), no Cemitério da Comunidade de São Bernardo de Campos da Serra, em Campestre da Serra.
- Renato Gasparetto, 66. Sepultado nesta quinta-feira (28), no Cemitério de Monte Bérico 9ª Légua.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Olinda Devenz Zulian, 87. Sepultada nesta quinta-feira (28), no Cemitério Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Yan Alcides Borges Macedo da Silva, 26. Sepultado nesta sexta-feira (29), no Cemitério São Francisco.