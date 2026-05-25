Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 25/5

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Angelo Armindo Dal Ó, 78. Sepultado sábado (23), no cemitério da comunidade Linha Castro Alves (Nova Roma do Sul).
- João Pedro Cabral, 73. Sepultado domingo (24), no Cemitério Municipal Central.
- Lorete Guarese de Oliveira, 62. Sepultada domingo (24), no cemitério da comunidade São Paulo (Flores da Cunha).
Funerária Bento XVI - (54) 3454-1480
- Maria Bernadete Ribeiro Silva, 74. Sepultada sábado (23), no Cemitério Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Maria Ilva Machado, 86. Cremada sábado (23), no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Doraci Lemos da Rosa, 78. Sepultada sábado (23), no Cemitério Santos Anjos.
- José Carlos Picoloto Souto, 63. Cremado sábado (23), no Memorial Crematório São José.
- Antonio Edgar Pereira (Edgar Motta), 87. Cremado domingo (24), no Memorial Crematório São José.
- Liborio Azevedo da Silva, 90. Sepultado domingo (24), no Cemitério Público Municipal.
- Márcio Rodrigo Pinto de Moura, 47. Sepultado domingo (24), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Everton de Mera Rodrigues, 35. Velório na capela mortuária do bairro Fátima. Sepultamento segunda-feira (25), às 9h, no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Cazemiro Bianchi, 93. Sepultado sábado (23), no cemitério da comunidade de Loreto da 2ª Légua.
- Nilza Vanini de Moura, 83. Sepultada domingo (24), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
- Ana Deonisio, 72. Cremada domingo (24), no Memorial Crematório São José.
- Decio Orsi dos Santos, 79. Sepultado domingo (24), no Cemitério Parque.
- Isolita Therezinha Susin Marcolin, 87. Sepultada domingo (24), no cemitério do bairro Santa Catarina.
- Miriam Vilma Pavan, 86. Sepultada domingo (24), no Cemitério Público Municipal.
- Antonio Carlos Kroeff Soares, 88. Sepultado domingo (24), no Cemitério Público Municipal.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Claudemir Antonio Ceareta, 66. Sepultado sábado (23), no Cemitério Municipal.
- Elina Kintscher, 82. Sepultada domingo (24), no Cemitério Municipal.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo - (54) 3292-2030
- Fernande José Bett, 60. Sepultado domingo (24), no cemitério da comunidade de Sete de Setembro.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Oreste Nicaretta, 91. Sepultado domingo (24), no Cemitério Municipal.
- Luis Radavelli Neto, 77. Sepultado domingo (24), no Cemitério Municipal.
NOVA ROMA DO SUL
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Domingas Candida Klóss, 93. Sepultada sábado (23), no Cemitério Municipal.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Santina Ivone Capeletti Novello, 82. Sepultada sábado (23), no Cemitério Santa Catarina (Pedras Brancas).
- Eliana de Fatima Felipe, 63. Sepultada domingo (24), no Cemitério São Judas Tadeu.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- José Corrêa da Silva (Zezinho), 92. Sepultado sábado (23), no Cemitério Santa Clara.
- Therezinha da Silva Ferreira (Teresa), 92. Sepultada sábado (23), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 ou (54) 3232-9786
- João Carlos Borges Boeira (Boeirinha), 79. Sepultado sábado (23), no Cemitério Santa Clara.