Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 7/5

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Ivani Salete Batistello Salini, 70. Sepultada nesta quarta-feira (6), no Cemitério Municipal São Roque.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Cinara Maria Laini, 53. Cremada nesta quinta-feira (7), no Crematório São José, em Caxias do Sul.
- Maria Irena Fachini, 87. Sepultada nesta quinta-feira (7), no Cemitério Público Municipal.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Claudio Hilario Kuzey, 65. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério da mesma comunidade, em Guarani das Missões.
- Darcy Marasca, 86. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Fabiana Zanini Ramos, 46. Sepultada nesta quinta-feira (7), no Cemitério Parque.
- Maria Ysabel Perez Gonzales, 65. Cremada nesta quarta-feira (6), no Memorial Crematório São José.
- Neli Mendes Palhano, 69. Cremada nesta quinta-feira (7), no Memorial Crematório São José.
- Ozilia Longhi Barp, 87. Sepultada nesta quinta-feira (7), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Ozir Ferreira da Silva, 72. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público Municipal.
- Pedro de Jesus Rodrigues, 79. Cremado nesta quarta-feira (6), no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Inacio Silva, 93. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público Municipal.
- Marcia da Silva Goulart, 61. Sepultada nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público Municipal II.
- Waldino da Silva Amaral, 50. Cremado nesta quarta-feira (6), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- José Esperidião Amaral, 83. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público Municipal.
- Otacilio Joverci Rodrigues, 77. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Santos Anjos.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Alessandro Barbosa de Souza, 45. Sepultado nesta quinta-feira (7), no Cemitério São Francisco.