Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 28/5

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Gema Angelina Concer Ravizzoni, 82. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Memorial Crematório São José.
- Jorge Ademar Weber Fernandes, 51. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Maristela Silveira da Silva, 66. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Paulo Sérgio de Oliveira Detanico, 54. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Terezinha Maria Teixeira, 80. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Novo de Ana Rech.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Ana Lucia Pedron, 64. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Dolores Regina Schiavo, 68. Cremada nesta quarta-feira (27), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- José Gomes Pereira Fróis, 93. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério de Sociedade de São Jorge da Mulada.
- Natalina Ramos de Oliveira Brito, 86. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério da Sociedade de Cazuza Ferreira.
- Osmarina Trindade, 81. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal Santa Clara de Vacaria
- Paulo Andre Borges Ponter, 54. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Valmor Zuchi, 72. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Clory Anna Lazzari (Loli), 88. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Lurdes Maria Tartari Brunetto, 86. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Paim Filho.
- Valmir Alves Garcia, 49. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Wanda Therezinha Malski Nalepinsky Peretti, 103. Cremada nesta quarta-feira (27), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Vagner Oliveira de Arruda, 35. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Teresa Goche Duarte, 80. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério da Comunidade de Nova Roma.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Isaías Carlos Bianchi, 89. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Municipal Santa Clara.
NOVA ROMA DO SUL
CCR Assistência Familiar (54) 3294-1010
- Antonio Comin, 95. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Municipal de Nova Roma do Sul.