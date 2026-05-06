Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 6/5

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Alda Candida Raimondi Benatti, 84. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério da Capela São Francisco, em Monte Belo do Sul.
- Balduino Debortoli, 86. Sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Darcy Marasca, 86. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Maicon Souza de Almeida, 41. Cremado nesta terça-feira (5), no Memorial Crematório São José.
- Ozir Ferreira da Silva, 72. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Alcindo Souza Teles, 59. Sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Almira Zenatto, 83. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério de Vila Seca.
- Cecilia Brambatti Bolson, 91. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério da Sociedade de São Ciro.
- Darci Franco Gonçalves, 72. Sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Arlinda da Silva, 91. Cremada nesta terça-feira (5), no Memorial Crematório São José.
- Maura Maria Almeida Urbano, 75. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Público Municipal.
- Roque Tochetto, 71. Sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Verani Turella Becker, 70. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério São Roque.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Terezinha Ana Finkler Isotton, 82. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério da Comunidade de São Romédio.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Angela Maria Duarte de Cesero, 59. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Público Municipal.
- Santo de Matos, 75. Sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério Público Municipal.