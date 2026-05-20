Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 20/5

CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
David Bampi, 78. Cremado nesta quarta-feira (20), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Marlise Terezinha Boeira, 65. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério do Rosário II.
Paula Michele de Lima, 42. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério Parque.
Vanderlei Ramos, 57. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alcides Redoardo Pereira, 73. Sepultado nesta terça-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
- Debora Teresinha Canaria, 65. Sepultada nesta terça-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
- Gilberto Luis Matte, 58. Sepultado nesta terça-feira (19), no cemitério da mesma comunidade, em Terceira Légua.
- Joao Francisco Matana, 90. Sepultado nesta terça-feira (19), no Cemitério da Sociedade de Nova Milano.
- Maria Justina dos Reis, 70. Sepultada nesta terça-feira (19), no Cemitério Municipal.
- Rolindo Luiz Biazus, 82. Sepultado nesta terça-feira (19), no Cemitério Parque.
Memorial Capelas São José(54) 3028-8888
- Eledina Fernandes Nienow, 81. Sepultada nesta terça-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
- Erondina da Silva Vieira, 94. Cremada nesta terça-feira (19), no Memorial Crematório São José.
- Osmar Motter, 56. Cremado nesta terça-feira (19), no Memorial Crematório São José.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Maria Joana Ribeiro de Almeida, 101. Sepultada nesta terça-feira (19), no Cemitério Mato Grande, em Muitos Capões.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Gildo Aurelio Rossi, 62. Sepultado nesta terça-feira (19), no Cemitério da Extrema Esmeralda.