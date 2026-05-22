Números, curiosidades e bastidores: a grandiosidade da romaria de Nossa Senhora de Caravaggio

Mais de um milhão de visitantes ao longo do ano. Até 30 mil pessoas por dia durante a romaria. Centenas de voluntários, dezenas de missas, muitos quilômetros percorridos a pé e milhares de hóstias distribuídas. Por trás da fé que move a romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, existe uma verdadeira operação que começa assim que a edição anterior termina.

Em 2026, o lema da 147ª romaria é "Morada Consagrada de Deus, rogai por nós". Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 147ª edição da romaria ocorre entre sábado (23) e terça (26), no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Neste ano, o lema é Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, propondo reflexões sobre espiritualidade, moradia digna e o enfrentamento da violência, especialmente contra as mulheres.

Movida pela fé dos peregrinos, a romaria também impressiona pelos números que ajudam a dimensionar a força da maior manifestação religiosa da Serra.

Uma romaria de mais de um milhão de pessoas

1,25 milhão

de visitantes passou pelo Santuário ao longo de 2025.

30 mil pessoas

é a expectativa de público por dia durante a romaria.

— O nosso santuário virou uma romaria constante, semanal. Não é mais só aquela concentração de um único dia. As pré-romarias também estão muito intensas e reunindo milhares de pessoas. Temos estrutura para receber até 100 mil por dia — afirma o reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana.

No ano passado, 100 mil pessoas foram ao Santuário nos dias de romaria; em 2023 foram quase 80 mil.

Durante a romaria, cerca de 100 mil devotos são esperados diariamente. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os caminhos da devoção

15,2 quilômetros

é o percurso percorrido a pé pelos romeiros que saem de Caxias do Sul, pela Estrada dos Romeiros (saindo do Posto SIM, às margens da RS-122, em frente ao Villaggio Caxias).

5,7 quilômetros

é o trajeto feito pelos peregrinos que partem do Parque Cinquentenário, em Farroupilha, até o Santuário.

Todos os anos, milhares de peregrinos rumam ao santuário de Caravaggio pela Estrada dos Romeiros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Missas, confissões e oração o dia inteiro

10 missas por dia

são celebradas durante a romaria.

34 atividades litúrgicas

ocorrem ao longo da programação, incluindo missas, terços e adorações.

36 horas de confissões

são realizadas nos dias festivos.

Celebrações nos dias de romaria contam com sacerdotes de diversas dioceses. Ulisses Castro / Agencia RBS

A fé em números

16,5 mil hóstias

foram distribuídas nos três dias da romaria do ano passado.

350 mil hóstias

foram entregues ao longo de todo o ano de 2025 no Santuário.

— As hóstias são produzidas pelas irmãs Carmelitas, em Caxias do Sul — explica o reitor.

Uma multidão de voluntários e sacerdotes

90 padres

participam da romaria ao longo dos três dias.

1,2 mil voluntários e trabalhadores

atuam no acolhimento aos romeiros.

Na romaria de 2025, o bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon conduz uma das missas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mobilidade e alimentação dos romeiros

120 ônibus

são disponibilizados para o retorno dos romeiros a Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves.

5 mil almoços

foram servidos nos dois restaurantes do Santuário durante a romaria do ano passado.

Estrutura da romaria busca garantir o bem-estar dos peregrinos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A força-tarefa da romaria

A romaria funciona como uma grande operação organizada em áreas específicas. São 12 grandes setores e cerca de 36 subsetores, envolvendo equipes de liturgia, trânsito, estacionamento, vigilância, comunicação, transmissão, acolhimento, alimentação e celebrações religiosas.

— Cada missa envolve padre, equipe de canto, ministros, pessoal do som, transmissão e preparação. São muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo — explica o reitor.

A maratona do reitor

A rotina do reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana, nos dias de romaria começa cedo — muito cedo. Ele acorda às 4h e normalmente vai dormir perto das 23h. Antes do amanhecer, faz orações pelos peregrinos, trabalhadores, voluntários e religiosos envolvidos na festa. Depois, inicia uma longa caminhada pelos setores do Santuário.

— Eu começo visitando as equipes, vendo se está tudo organizado, estacionamento, liturgia, vigilância, transmissões. A romaria precisa funcionar como uma engrenagem — conta.

Padre Ricardo Fontana é reitor do Santuário de N. Sra. de Caravaggio desde o início de 2022. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O café da manhã costuma ocorrer apenas entre 7h e 8h. O almoço, geralmente depois das 13h.

No fim do dia, Fontana ainda celebra a missa das 17h, considerada simbólica por lembrar o horário da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio à Joaneta, no dia 26 de maio de 1432, na cidade de Caravaggio, na Itália.

E quanto ele caminha durante toda essa rotina?

— Eu não paro durante os dias. Acho que deve dar cerca de 20 quilômetros — brinca.

Mesmo em meio à maratona, o reitor afirma que ainda consegue viver a espiritualidade da romaria: