Números, curiosidades e bastidores: a grandiosidade da romaria de Nossa Senhora de Caravaggio

Mais de um milhão de visitantes ao longo do ano. Até 30 mil pessoas por dia durante a romaria. Centenas de voluntários, dezenas de missas, muitos quilômetros percorridos a pé e milhares de hóstias distribuídas. Por trás da fé que move a romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, existe uma verdadeira operação que começa assim que a edição anterior termina.
A 147ª edição da romaria ocorre entre sábado (23) e terça (26), no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Neste ano, o lema é Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, propondo reflexões sobre espiritualidade, moradia digna e o enfrentamento da violência, especialmente contra as mulheres.
Movida pela fé dos peregrinos, a romaria também impressiona pelos números que ajudam a dimensionar a força da maior manifestação religiosa da Serra.
Uma romaria de mais de um milhão de pessoas
1,25 milhão
de visitantes passou pelo Santuário ao longo de 2025.
30 mil pessoas
é a expectativa de público por dia durante a romaria.
— O nosso santuário virou uma romaria constante, semanal. Não é mais só aquela concentração de um único dia. As pré-romarias também estão muito intensas e reunindo milhares de pessoas. Temos estrutura para receber até 100 mil por dia — afirma o reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana.
No ano passado, 100 mil pessoas foram ao Santuário nos dias de romaria; em 2023 foram quase 80 mil.
Os caminhos da devoção
15,2 quilômetros
é o percurso percorrido a pé pelos romeiros que saem de Caxias do Sul, pela Estrada dos Romeiros (saindo do Posto SIM, às margens da RS-122, em frente ao Villaggio Caxias).
5,7 quilômetros
é o trajeto feito pelos peregrinos que partem do Parque Cinquentenário, em Farroupilha, até o Santuário.
Missas, confissões e oração o dia inteiro
10 missas por dia
são celebradas durante a romaria.
34 atividades litúrgicas
ocorrem ao longo da programação, incluindo missas, terços e adorações.
36 horas de confissões
são realizadas nos dias festivos.
A fé em números
16,5 mil hóstias
foram distribuídas nos três dias da romaria do ano passado.
350 mil hóstias
foram entregues ao longo de todo o ano de 2025 no Santuário.
— As hóstias são produzidas pelas irmãs Carmelitas, em Caxias do Sul — explica o reitor.
Uma multidão de voluntários e sacerdotes
90 padres
participam da romaria ao longo dos três dias.
1,2 mil voluntários e trabalhadores
atuam no acolhimento aos romeiros.
Mobilidade e alimentação dos romeiros
120 ônibus
são disponibilizados para o retorno dos romeiros a Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves.
5 mil almoços
foram servidos nos dois restaurantes do Santuário durante a romaria do ano passado.
A força-tarefa da romaria
A romaria funciona como uma grande operação organizada em áreas específicas. São 12 grandes setores e cerca de 36 subsetores, envolvendo equipes de liturgia, trânsito, estacionamento, vigilância, comunicação, transmissão, acolhimento, alimentação e celebrações religiosas.
— Cada missa envolve padre, equipe de canto, ministros, pessoal do som, transmissão e preparação. São muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo — explica o reitor.
A maratona do reitor
A rotina do reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana, nos dias de romaria começa cedo — muito cedo. Ele acorda às 4h e normalmente vai dormir perto das 23h. Antes do amanhecer, faz orações pelos peregrinos, trabalhadores, voluntários e religiosos envolvidos na festa. Depois, inicia uma longa caminhada pelos setores do Santuário.
— Eu começo visitando as equipes, vendo se está tudo organizado, estacionamento, liturgia, vigilância, transmissões. A romaria precisa funcionar como uma engrenagem — conta.
O café da manhã costuma ocorrer apenas entre 7h e 8h. O almoço, geralmente depois das 13h.
No fim do dia, Fontana ainda celebra a missa das 17h, considerada simbólica por lembrar o horário da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio à Joaneta, no dia 26 de maio de 1432, na cidade de Caravaggio, na Itália.
E quanto ele caminha durante toda essa rotina?
— Eu não paro durante os dias. Acho que deve dar cerca de 20 quilômetros — brinca.
Mesmo em meio à maratona, o reitor afirma que ainda consegue viver a espiritualidade da romaria:
— O que mais me toca é a fé das pessoas. Ver famílias caminhando no frio, na chuva, fazendo fila para tocar em Nossa Senhora. Depois elas voltam para agradecer. Isso renova a nossa fé também.