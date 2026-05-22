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Além da fé
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Números, curiosidades e bastidores: a grandiosidade da romaria de Nossa Senhora de Caravaggio

De missas e confissões a ônibus e refeições, estrutura mobiliza milhares de pessoas todos os anos no santuário de Farroupilha

Pablo Ribeiro

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