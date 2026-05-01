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Novo serviço de empréstimo de bicicletas impulsiona o lazer nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Serviço funciona de quarta a domingo, das 14h às 19h. Ao todo, são 15 equipamentos à disposição da comunidade

Alana Fernandes

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