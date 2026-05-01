Novo serviço de empréstimo de bicicletas impulsiona o lazer nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Felipe e Eliab aproveitaram o passeio durante o feriado do Dia do Trabalhador. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O novo serviço de empréstimo de bicicletas já está em funcionamento nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O bicicletário funciona de quarta-feira a domingo, das 14h às 19h. Ao todo, são 15 equipamentos disponíveis, sendo que alguns deles possuem banco para o transporte de crianças.

Para ter acesso às bicicletas, os moradores precisam assinar um termo e apresentar um documento de identificação. O tempo de uso é de uma hora. Também há capacetes disponíveis para os usuários, que são obrigatórios.

Na tarde desta sexta-feira (1º), a família Fagundes, do bairro Reolon, aproveitava o serviço pela primeira vez no feriado do Dia do Trabalhador. A auxiliar de cozinha Paluana Pires Ribeiro Fagundes conta que soube do bicicletário por uma rede social e decidiu trazer os filhos Eliab, quatro anos, Joaquim Emanuel, seis, e David Jonatas, 12.

— Para trazer a bicicleta aqui é complicado, longe. Ainda mais para quem não tem carro, é mais difícil. Comentei com meu marido e decidimos trazer os meninos para dar uma volta. Eles ficaram encantados, estão fascinados — ressalta.

O bicicletário está localizado logo após a entrada do parque, à esquerda, antes da Réplica de Caxias do Sul. O uso das bicicletas é restrito ao limite do parque. Em caso de chuva, o espaço não abre.