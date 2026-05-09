Nova edição da Femaçã é lançada em Veranópolis

Nova identidade visual da Femaçã. Camila Ruzzarin / Divulgação

A 12ª edição da Femaçã, marcada para 2027, foi lançada na noite de sexta-feira (8) na Sociedade Alfredochavense, em Veranópolis. A tradicional festa comunitária ocorre nos finais de semana de 9 a 11 e de 15 a 18 de abril, no Parque de Exposições José Bin.

Com o slogan "Das raízes pulsa o coração", a edição de 2027 ganhou uma nova identidade visual, apresentada no evento.

— Estamos preparando uma festa para cativar o público, com atrativos tanto na culinária, com mais produtos tendo a maçã como ingrediente principal, quanto no envolvimento com a cultura e tradições de Veranópolis. A programação evidenciará os nossos títulos de Berço Nacional da Maçã e Terra da Longevidade, que tanto nos orgulham — destacou a presidente da Femaçã, Rubiane Baldissera.

Rubiane tem a expectativa de que a nova edição supere a última Femaçã, quando mais de 70 mil pessoas participaram dos sete dias de programação.

Neste ano ainda haverá a escolha da nova corte, em evento agendado para 7 de novembro.

As inscrições ocorrem entre 25 de maio e 3 de julho. Na última edição, a corte foi representada pela imperatriz Taís Munaretti e pelas princesas Angélica Verruck e Gisele Rebelatto da Fonseca, que participaram do lançamento da nova Femaçã.

A princesa Angélica Verruck (E), a imperatriz Taís Munaretti (C) e a princesa Gisele Rebelatto da Fonseca (D). Abraão Frainer / Divulgação

Nova identidade e programação

A identidade da 12ª edição foi idealizada pelo designer gráfico veranense Akiro Marco, da AM9 Produções. De acordo com a comunicação do evento, o logotipo expressa o equilíbrio entre tradição e inovação, valorizando a cultura local e fortalecendo o vínculo com a comunidade.

— As raízes representam o agricultor, o campo, o saber tradicional e o vínculo com a terra. Já o coração simboliza energia, movimento, emoção e continuidade, aquilo que mantém a cidade viva e em crescimento — explicou Rubiane, acrescentando o significado do slogan "Das raízes pulsa o coração".

Presidente da nova edição da Femaçã, Rubiane Baldissera. Abraão Frainer / Divulgação

Para a programação, que ainda será detalhada, são esperados shows nacionais e regionais, exposições, feira multissetorial, espaços gastronômicos, atrações culturais e atividades voltadas para a família.

Uma das atrações confirmadas é a realização da 3ª edição do Femaçã Kids, um concurso musical que se tornou sucesso na festa comunitária. As audições e etapas eliminatórias estão previstas entre o final deste ano e o início de 2027. Já a grande final ocorre durante a feira.

Femaçã celebra 50 anos

Conhecida como o Berço Nacional da Maçã, Veranópolis registrou o primeiro cultivo de macieira no Brasil. Foi em 1935, na localidade de Lajeadinho, interior de município. O agricultor José Bin plantou em sua propriedade cinco sementes de uma espécie de maçã oriunda da Califórnia (EUA).

Uma das mudas sobreviveu e, após um processo de enxerto, frutificou uma qualidade especial de maçã que não murchava e não perdia peso depois de muito tempo guardada. Bin passou, então, a multiplicar a macieira com novos enxertos e distribuir as mudas aos vizinhos, disseminando a variedade que mais tarde viria a ser denominada José Bin.