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Festa na Serra
Notícia

Nova edição da Femaçã é lançada em Veranópolis

Realizada a cada quatro anos, festividade ocorre em 2027 de 9 a 11 e de 15 a 18 de abril, no Parque de Exposições José Bin

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