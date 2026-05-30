No Santuário, amigos oram por menino que sofreu acidente no feriado de Caravaggio, em Farroupilha, e está em estado grave

De mãos dadas e em círculo na esplanada, o grupo leu uma oração enviada pela avó de Benício, moradora de Santo Ângelo. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

— Eles não fazem ideia do tamanho da família que agora têm em Caxias.

A frase é de uma das mães da Escola Rede Caminhos do Saber que participou, na manhã deste sábado (30), da romaria a Caravaggio, em Farroupilha, que pediu pela recuperação de Benício Moscon, 13 anos.

O menino era ocupante de um dos veículos que se envolveu em um acidente durante o feriado, na semana passada, no morro da Julieta, na RS 122. Ele está em estado grave no hospital.

Os pais, naturais de Santo Ângelo e moradores de Caxias do Sul, também estão internados, mas em estado considerado estável.

Estudante do 8º ano, Benício é atleta, faz parte do time de robótica do colégio e é um apaixonado por futsal. No momento do acidente, estava a caminho de um jogo da ACBF, em Carlos Barbosa.

Foram os colegas de turma, entre eles Giovana Pistorelo, 13, que descobriram que o garoto estava envolvido no acidente:

— Vimos a notícia e na hora pensamos que poderia ser ele porque estava nesse mesmo caminho. Ele ia seguido assistir aos jogos.

O acidente mexeu com a comunidade escolar. Mãe de um dos colegas de Benício, Michele Onzi diz que a mobilização por orações se iniciou ainda naquela noite:

— Como era dia de Caravaggio, foi Nela que nos apegamos, ninguém descansou até saber que as horas mais críticas tinham passado.

Na manhã deste sábado foi a primeira vez da grande maioria dos colegas, amigos da escola e do futebol, caminhar até o Santuário. Meninos e meninas entre 13 e 16 anos rezaram juntos pelo ala do Recreio da Juventude e volante do Marítimo, escolinha do bairro Santa Lúcia.

De mãos dadas e em círculo na esplanada, o grupo leu uma oração enviada pela avó de Benício, moradora de Santo Ângelo.

A recuperação é aguardada por todos, inclusive pelo time de robótica formado pelos colegas Ruan Oliveira, Arthur Toazza e Gabriel Cappeletti. O grupo, incluindo Benício, participou de um campeonato da modalidade na Turquia em 2024 e precisa dele de volta:

— Ele é muito comunicativo, falava com todo mundo mesmo que não entendesse a língua. É o que mais diverte o grupo e deixa todo mundo bem humorado, é top trabalhar com ele — resumiu Arthur.

No celular do professor de futsal Luciano Colvara está a surpresa que será mostrada a Benício, tão logo ele se recuperar. Jogadores da ACBF, entre eles o craque Fininho, gravaram vídeos que dão apoio ao garoto.