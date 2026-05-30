Geral

Notícia

No Santuário, amigos oram por menino que sofreu acidente no feriado de Caravaggio, em Farroupilha, e está em estado grave

Grupo com cerca de 100 pessoas realizou a romaria neste sábado pela recuperação de Benício Moscon, de 13 de anos

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS