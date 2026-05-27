Nebulosidade, frio e chuva: veja como fica o tempo na Serra nos próximos dias

Em Caxias do Sul, a temperatura deve chegar aos 15ºC. Neimar de Cesero / agencia RBS

A Serra terá uma sequência de mudanças no tempo nos próximos dias, com a quarta-feira (27) marcada por maior presença de nuvens e possibilidade de chuviscos ou chuva fraca, seguido por uma quinta-feira (28) de tempo firme e temperaturas baixas. Já a partir de sexta-feira (29), a chuva volta a ganhar força na região e deve se estender ao longo do sábado (30).

Conforme a Climatempo, devido à influência de um sistema de baixa pressão que ainda mantém umidade sobre parte do Rio Grande do Sul, a quarta-feira deve ser de nebulosidade. Ao longo do dia, porém, o sistema se afasta em direção ao oceano e uma área de alta pressão favorece a melhora gradual do tempo. Em Caxias do Sul, a temperatura deve chegar aos 15ºC.

A quinta-feira será de tempo firme em praticamente todo o território gaúcho. Na Serra, o frio volta a marcar presença no amanhecer, com possibilidade de nevoeiros isolados em alguns pontos. Durante o dia, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas em Caxias do Sul variam entre 8°C e 17°C.

A mudança no cenário começa na sexta-feira. O avanço de áreas de baixa pressão favorecem o aumento gradual da nebulosidade no Rio Grande do Sul, com retorno da chuva em diversas regiões. Na Serra, a previsão indica pancadas moderadas ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas isoladas. O frio perde intensidade em relação aos dias anteriores, com mínima de 10°C e máxima de 18°C em Caxias do Sul.

Já no sábado, o tempo segue instável na região serrana. A previsão aponta muitas nuvens e chuva ocasional ao longo do dia, alternando momentos de precipitação moderada com períodos de melhoria. As temperaturas ficam mais baixas no amanhecer e agradáveis durante a tarde, podendo chegar aos 18ºC em Caxias do Sul.