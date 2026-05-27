Geral

Previsão
Notícia

Nebulosidade, frio e chuva: veja como fica o tempo na Serra nos próximos dias

Após quarta-feira com nuvens e quinta de tempo firme, instabilidade retorna entre sexta e sábado com possibilidade de pancadas moderadas e trovoadas isoladas

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS