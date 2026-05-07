Na Gramado Summit, campeã do BBB 26 Ana Paula Renault vai se lançar como palestrante 

Qual o real significado de coragem? Com essa reflexão, a jornalista Ana Paula Renault, campeã do Big Brother Brasil 2026, estreia como palestrante na Gramado Summit. Ela sobre ao Palco Principal Vero e Rio Grande Seguros, no Serra Park, nesta sexta-feira (8), às 18h30min.
Na palestra Força, Vulnerabilidade e Coragem: o poder de ser quem se é, ela vai falar sobre as experiências pessoais, momentos de exposição extrema, sobre as críticas e os recomeços.
O CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, destaca que a autenticidade de Ana Paula dialoga diretamente com o evento:
— Um dos nossos principais objetivos sempre foi valorizar a autenticidade e temos com a Ana Paula essa característica em comum. A escolha dela para estrear na Gramado Summit demonstra dois pontos importantes: nossa pluralidade de palestrantes e o alcance do evento como espaço de conexão.
Para acompanhar as palestra da sexta-feira, o ingresso Day Pass custa R$ 990 e pode ser adquirido no site oficial do evento.
