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Aluno superdotado de Caxias do Sul começa faculdade aos 12 anos após ser aprovado com nota máxima em vestibular

Pedro Cuba cursa o 9º ano do ensino fundamental no Colégio Madre Imilda e a partir desta semana vai acompanhar aulas de Psicologia em Saúde

Debora Padilha

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