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Mutirão de empregos coloca candidatos em entrevista com recrutadores de sete empresas em Caxias do Sul nesta quarta

Iniciativa da FGTAS/Sine, denominada Ação do Trabalhador, terá início às 8h. Saiba quais são os cargos oferecidos e como participar

Luca Roth

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