Mutirão de empregos coloca candidatos em entrevista com recrutadores de sete empresas em Caxias do Sul nesta quarta

Um mutirão de empregos colocará candidatos em entrevistas presenciais com recrutadores de empresas nesta quarta-feira (6) em Caxias do Sul. A iniciativa da FGTAS/Sine, denominada Ação do Trabalhador, terá início às 8h, na sede da agência, que fica na Rua Bento Gonçalves, 1.901, no Centro.
Estão confirmadas, até o momento, a participação da GPS, Nicolini, Seara, Agrale, Boticário, JBS e Expresso São Miguel. São 91 vagas, que variam entre cargos como auxiliar de limpeza e de linha de produção, soldador, montador de veículos e consultor de vendas.
A coordenadora do Sine em Caxias, Zenaira Hoffmann, afirma que, até a data do mutirão e enquanto houver salas disponíveis, novas companhias podem se inscrever para participar do processo. Para isso, elas precisam contatar o setor de captação pelo (54) 98408-1393.
Os candidatos, por sua vez, precisam anotar o código do cargo pretendido (veja lista abaixo) e se deslocar até a agência na quarta, durante o turno da manhã, 8h às 9h30min, ou da tarde, 13h às 14h30min. É necessário apresentar documento de identidade para pegar a senha de atendimento.
Além das oportunidades vinculadas à ação, os interessados poderão ter acesso ao serviço tradicional oferecido diariamente pelo Sine. Nesta segunda (4) havia 136 vagas. As que estarão abertas na quarta podem ser consultadas no dia anterior, a partir das 16h, por meio desta página.
— Seguidamente promovemos eventos de empregabilidade aqui na agência. Em maio, que é o mês do trabalhador, intensificamos essas ações, porque nosso trabalho é intermediar, é fazer o encontro dos empregadores com as pessoas que estão em busca de emprego — destaca a coordenadora da FGTAS/Sine Caxias.
Confira as vagas e empresas participantes*
8h, GPS
- 10 vagas para auxiliar de limpeza - código 8972626
8h30min, Nicolini
- 15 vagas para auxiliar de linha de produção - código 8978995
8h30min, Seara
- 10 vagas para operador de processo de produção - código 8953086
9h, Agrale
- quatro vagas para soldador - código 8987638
- três vagas para operador misturador de fibras - código 8973539
- seis vagas para montador de veículos (linha de montagem) - código 8973476
9h30min, Boticário
- oito vagas para consultor de vendas - código 8982536
13h, JBS
- 15 vagas para operador de processo de produção - código 8947094
13h30min, Expresso São Miguel
- Cinco vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria 4h (código 8976954)
- Uma vaga para motorista carreteiro (código 8976883)
- Duas vagas para motorista entregador (código 8977391)
- Duas vagas para ajudante de motorista (código 8976923)
- Duas vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria PcD (código 8935574)
- Oito vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria 8h (código 8976901)