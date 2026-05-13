Mulher morre ao colidir carro contra caminhão em Caxias do Sul

Acidente foi na manhã desta quarta-feira. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Uma mulher de 29 anos morreu ao colidir o carro que dirigia contra a carreta de um caminhão na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 10h, próximo à Parada Cristal, em Caxias do Sul.

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A vítima foi identificada como Cíntia Martins Pedrotti. Ela era professora na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, em Flores da Cunha. Por conta do falecimento, o município anunciou que não haverá aula na instituição no turno da manhã nesta quinta (14). A prefeitura também lamentou a morte (leia abaixo).

O acidente foi registrado na Estrada Elo de Ligação, que liga o distrito de São Gotardo, em Flores da Cunha, com a BR-116, em Caxias do Sul.

O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito foi liberado no local pela manhã.

Prefeitura lamenta morte

Em nota, a prefeitura de Flores da Cunha lamentou a morte da servidora do município: