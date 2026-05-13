Mulher morre ao colidir carro contra caminhão em Caxias do Sul

Uma mulher de 29 anos morreu ao colidir o carro que dirigia contra a carreta de um caminhão na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 10h, próximo à Parada Cristal, em Caxias do Sul.
A vítima foi identificada como Cíntia Martins Pedrotti. Ela era professora na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, em Flores da Cunha. Por conta do falecimento, o município anunciou que não haverá aula na instituição no turno da manhã nesta quinta (14). A prefeitura também lamentou a morte (leia abaixo).
O acidente foi registrado na Estrada Elo de Ligação, que liga o distrito de São Gotardo, em Flores da Cunha, com a BR-116, em Caxias do Sul.
O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito foi liberado no local pela manhã.
Prefeitura lamenta morte
Em nota, a prefeitura de Flores da Cunha lamentou a morte da servidora do município:
"A Prefeitura de Flores da Cunha, por meio da Secretaria de Educação, manifesta profundo pesar pelo falecimento da servidora municipal Cíntia Martins Pedrotti. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas e com a comunidade escolar da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, onde Cíntia atuava como professora, desejando força e conforto a todos".