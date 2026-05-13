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Mulher morre ao colidir carro contra caminhão em Caxias do Sul

Vítima, que era professora de uma escola de Flores da Cunha, dirigia um Gol e fazia o sentido Parada Cristal - São Gotardo.

Pedro Zanrosso

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Bruno Tomé

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