Mulher fica ferida após veículo cair de barranco de 50 metros em Serafina Corrêa 

Uma mulher de 30 anos ficou ferida em um acidente de trânsito na RS-129, em Serafina Corrêa, na Serra, na noite desta sexta-feira (9).
Conforme as informações do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab), a mulher teria perdido o controle da direção do veículo em que estava, saído da pista e caído em um barranco de, aproximadamente 50 metros, na região do Loteamento Salete, no perímetro urbano da cidade.
Devido às condições do local, os bombeiros precisaram utilizar técnicas de acesso por cordas, ancoragem e desencarceramento para acesso ao veículo e retirar a vítima com segurança.
A mulher foi conduzida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Nossa Senhora do Rosário para atendimento médico. Em seguida, foi transferida para um hospital de Passo Fundo, porém não foram informadas as condições de saúde da vítima. A Brigada Militar também foi acionada para atendimento da ocorrência.