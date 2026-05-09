Mulher fica ferida após veículo cair de barranco de 50 metros em Serafina Corrêa 

Bombeiros precisaram utilizar cordas para chegar até o veículo. Scab Serafina Corrêa / Divulgação

Uma mulher de 30 anos ficou ferida em um acidente de trânsito na RS-129, em Serafina Corrêa, na Serra, na noite desta sexta-feira (9).

Conforme as informações do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab), a mulher teria perdido o controle da direção do veículo em que estava, saído da pista e caído em um barranco de, aproximadamente 50 metros, na região do Loteamento Salete, no perímetro urbano da cidade.

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Devido às condições do local, os bombeiros precisaram utilizar técnicas de acesso por cordas, ancoragem e desencarceramento para acesso ao veículo e retirar a vítima com segurança.

Veículo caiu em um barranco. Scab Serafina Corrêa / Divulgação