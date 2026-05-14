"Muito preocupada com seus alunos": quem era a professora que morreu no acidente de trânsito em Flores da Cunha 

Cíntia Martins Pedrotti, de 29 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (13). Arquivo Pessoal / Divulgação

Lembrada como uma ótima professora e uma amiga presente, Cíntia Martins Pedrotti, de 29 anos, morreu em um acidente de trânsito em Flores da Cunha na tarde desta quarta-feira (13). Ela foi sepultada nesta quinta-feira (14), em Campestre da Serra.

Cíntia era natural de São Marcos, mas morava em Caxias do Sul e trabalhava na rede municipal de ensino de Flores da Cunha desde abril de 2019.

Atualmente, exercia as atividades na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves, no turno integral, como professora de uma turma de 4º ano. Além disso, ministrava as Oficinas de Cultura em Cena e Arte para turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a diretora da Escola, Ana Paula Zamboni Weber, a professora tinha uma ótima relação com os alunos e fará falta na instituição.

— Ela deixa a marca de uma profissional firme com seus alunos, trabalhando com regras e rotina, tendo construído um ótimo vínculo com a turma. Acompanhava o desenvolvimento escolar de cada um deles e era sempre muito preocupada em conversar com a família para o bem de cada estudante. Deixa saudades — relembrou Ana.

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Amiga de Cíntia, Ilana Zanardi contou que ela era apaixonada pela profissão e que era sempre muito atenciosa com as crianças.

— Cíntia foi muito mais do que uma professora. Foi luz dentro da vida de tantas crianças, acolhimento nos dias difíceis, calma em meio ao caos e amor em forma de gente. Tinha um coração puro, uma honestidade bonita de se ver e uma leveza que fazia bem apenas por estar perto. Como amiga, ela foi um presente que a vida me deu. Daquelas pessoas impossíveis de substituir, impossíveis de esquecer. Sua bondade, sua forma justa e correta de viver, seu carinho e sua presença ficarão marcados para sempre em mim e em todos que tiveram o privilégio de conhecer ela. Cíntia era uma pessoa ímpar — disse.

Prefeitura lamenta morte

Em nota, a prefeitura de Flores da Cunha lamentou a morte da servidora do município: