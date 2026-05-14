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"Muito preocupada com seus alunos": quem era a professora que morreu no acidente de trânsito em Flores da Cunha 

Sepultada nesta quinta-feira (14), Cíntia Martins Pedrotti lecionava na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, em Flores da Cunha, desde 2019

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