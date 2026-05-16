Motorista de caminhão morre ao bater contra paredão na RS-122, em Flores da Cunha

Caminhão transportava componentes de suspensão automotiva, que ficaram espalhados pela rodovia. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Antônio Prado / Divulgação

O motorista de um caminhão, identificado como Rafael Batista de Oliveira, morreu após colidir contra um paredão de pedras na RS-122, em Flores da Cunha, na madrugada deste sábado (16). O acidente foi atendido por bombeiros e polícia rodoviária da Brigada Militar (BM) no km 107, próximo da ponte do Rio das Antas, por volta da 1h25min.

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Segundo o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Antônio Prado, o impacto fez com que Oliveira ficasse preso nas ferragens do veículo. Ele era natural do Paraná e morreu no local.

O caminhão transportava componentes de suspensão automotiva, no sentido Flores da Cunha-Antônio Prado. A carga ficou espalhada pela rodovia.

O trecho foi sinalizado inicialmente em pare e siga pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Por volta das 8h, a BM informou que o trecho tem bloqueio parcial e que não há previsão para remoção do veículo.