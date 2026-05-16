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Motorista de caminhão morre ao bater contra paredão na RS-122, em Flores da Cunha

Acidente foi atendido na madrugada deste sábado no km 107, próximo ao limite com Antônio Prado

Luca Roth

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