Motociclista morre após colidir contra poste em Bento Gonçalves

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito em Bento Gonçalves na noite desta quarta-feira (13). De acordo com a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), o homem colidiu o veículo contra um poste de iluminação na Avenida São Roque, 543, no bairro São Roque, depois de perder o controle da direção.
Ele foi identificado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como Alex Sandro Borile Scalcon, de 31 anos.
A Brigada Militar (BM) atendeu a ocorrência inicialmente, por volta das 22h30min. Scalcon foi socorrido pelo Samu e chegou a ser encaminhado até uma unidade de pronto atendimento (UPA).
As circunstâncias do acidente serão investigadas.