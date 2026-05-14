Motociclista morre após colidir contra poste em Bento Gonçalves

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito em Bento Gonçalves na noite desta quarta-feira (13). De acordo com a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), o homem colidiu o veículo contra um poste de iluminação na Avenida São Roque, 543, no bairro São Roque, depois de perder o controle da direção.