Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra caminhonete na RS-122, em Caxias do Sul 

Um acidente de trânsito deixou um homem gravemente ferido na RS-122, em Caxias do Sul. As equipes de segurança e resgate foram acionadas por volta das 16h20min para atender ao caso, que aconteceu no km 76, próximo à Brasdiesel.

Conforme o Comando Rodoviário da Polícia Militar, uma caminhonete Hilux acabou colidindo contra uma motocicleta. O piloto da moto sofreu uma lesão na perda esquerda, perdendo um terço do membro.

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