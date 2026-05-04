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Trânsito 
Notícia

Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra caminhonete na RS-122, em Caxias do Sul 

Com o impacto do acidente, vítima perdeu um terço da perna esquerda. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Pompéia 

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