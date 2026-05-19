Motociclista cai de barranco de seis metros de altura na BR-116, em Caxias do Sul

Acidente aconteceu no bairro Salgado Filho. ⠀Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após cair em um barranco de aproximadamente seis metros de altura às margens BR-116, em Caxias do Sul, no bairro Salgado Filho, na tarde desta terça-feira (19).

A queda aconteceu após uma colisão entre a motocicleta que ele conduzia e uma Duster com placas de Caxias do Sul. Para resgatarem o motociclista, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar precisou utilizar técnicas especiais. O motorista do carro, de 63 anos, não se feriu.

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