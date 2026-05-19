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Motociclista cai de barranco de seis metros de altura na BR-116, em Caxias do Sul

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (19). Apesar da queda, o homem foi socorrido sem ferimentos graves 

Renata Oliveira Silva

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