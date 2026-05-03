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Morre uma das pessoas envolvidas em acidente entre três veículos na Rota do Sol, em Caxias

Vítima foi identificada como Enôr Dossin, 82 anos. Fluxo de veículos ficou lento na estrada na tarde deste domingo, fim do feriadão do Trabalhador

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