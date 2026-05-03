Morre uma das pessoas envolvidas em acidente entre três veículos na Rota do Sol, em Caxias

Homem que perdeu a vida no acidente era motorista do Clio. Julia Ribas / Agencia RBS

Um homem envolvido em um acidente na Rota do Sol, ao meio-dia deste domingo (3), morreu após ser socorrido e encaminhado para atendimento médico. A vítima foi identificada como Enôr Dossin, 82 anos.

O acidente ocorreu na região do distrito de Vila Seca, em Caxias do Sul, e envolveu um Chevrolet Spin e um Renault Clio, que seguiam no sentido Litoral-Serra. Com o impacto, o Clio atingiu uma Toyota Hilux que trafegava no sentido oposto. Conforme o boletim de ocorrência, Dossin era o motorista do Clio.

Leia Mais Acidente entre três veículos deixa quatro feridos e gera lentidão na Rota do Sol, em Caxias

Na Spin, três passageiros sofreram lesões e foram levados para a UPA Zona Norte. Os motoristas deste veículo e da Hilux não se machucaram e apresentaram resultados negativos nos testes de bafômetro, segundo a polícia rodoviária da Brigada Militar (BM)