Geral

Colisão fatal
Notícia

Morre terceira vítima de acidente ocorrido no último dia 16, na RS-456, em Pinhal da Serra

Rapaz de 19 anos estava na UTI desde o último dia 17 e não resistiu aos ferimentos. Outros dois homens haviam morrido no local do acidente

Pioneiro

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