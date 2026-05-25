Morre terceira vítima de acidente ocorrido no último dia 16, na RS-456, em Pinhal da Serra

Gabriel era conhecido na região como talentoso jogador de futebol e fustal Redes sociais / Divulgação

Gabriel Antônio Gonçalves Zanchetta, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão ocorrida no último dia 16, na BR-456, em Pinhal da Serra, que já havia vitimado dois ocupantes do veículo em que o rapaz estava. Gabriel faleceu nesta segunda-feira, após nove dias internado na UTI do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul.

O rapaz era morador de Esmeralda e era conhecido pelo talento como jogador de futebol e de futsal, tendo participado de diversos campeonatos regionais amadores. A prefeitura emitiu nota anunciando decreto de luto oficial de três dias pela perda do rapaz.

O corpo de Gabriel será enterrado no Cemitério Municipal João Rombaldi, em Tapejara. Horário e local do velório não foram informados.

SOBRE O ACIDENTE

O acidente

Segundo informações do CPRv BM, houve uma colisão frontal entre o Hyundai Veloster e o Jeep Renegade.

Silveira e Almeida estavam no Veloster e morreram no local. O terceiro ocupante do veículo era Gabriel Zanchetta, que morreu nesta segunda-feira após nove dias de internação. Um quarto passageiro, de 20 anos, também foi hospitalizado.

Já a condutora do Jeep Renegade, uma mulher de 45 anos, também foi hospitalizada em estado estável, sem risco de morte, segundo o CPRv BM.