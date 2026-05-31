Morre o caxiense Milton Sergio Bertelli, médico que é referência na história da endoscopia no Brasil

O médico Milton Sérgio Bertelli em entrevista ao Pioneiro em 2023. No mesmo ano, o profissional recebeu uma homenagem do Hospital Virvi Ramos: o novo centro de endoscopia foi batizado com o nome dele. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Morreu, neste domingo (31), em casa, o médico caxiense Milton Sérgio Bertelli aos 92 anos. Gastroenterologista, ele foi o primeiro profissional a realizar exames de endoscopia no interior do Brasil.

Em entrevista ao Pioneiro em 2023, prestes a completar 90 anos, ele fez questão de mostrar o equipamento semirrígido, de fabricação alemã, adquirido em 1964 em uma de suas viagens a São Paulo em busca de especialização.

— A medicina evolui muito tecnicamente, mas a relação médico-paciente, desde o tempo de Hipócrates (considerado o "pai da medicina") é a mesma coisa: se tu não ouvir o paciente, ele não cura, ainda mais (quando se trata do) aparelho digestivo, que envolve muito a questão emocional — comentou, à época.

Por 50 anos, Bertelli atendeu pacientes de toda a região, em uma clínica na área central de Caxias. Também lecionou na Universidade de Caxias do Sul (UCS) e foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed). Além disso, por 30 anos, integrou a Comissão Estadual de Residência Médica.

Em março de 2023, o médico recebeu uma homenagem no Hospital Virvi Ramos, onde atuou por mais de 30 anos: o novo centro de endoscopia foi batizado com o nome dele.

Bertelli foi presidente da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos entre os anos de 2019 e 2022. Desde 2022 era o vice-presidente. Por nota, a associação lamentou a morte e relembrou a trajetória do profissional.

— Ele continuará vivo em cada paciente que ajudou a curar, em cada projeto que desenvolveu e em cada palavra de conforto que generosamente distribuiu. Sua missão terrena foi cumprida com maestria e uma humanidade rara — destacou, no material, a diretora-executiva da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Cleciane Doncatto Simsen.

Para a sobrinha-neta Greice Néry Vial, os familiares lembrarão do médico pela gentileza, aconselhamentos de saúde e o amor pelo futebol:

— O tio Milton era um torcedor fanático do Caxias. Chegou a ser presidente do clube. O tio sempre foi uma pessoa muito presente na família, muito solícito e querido por todos. Muito elegante, educado e culto. Gostava muito de assistir filmes, além dos esportes — conta Greice.

O médico deixa a esposa, três filhos, quatro netos e um bisneto. O velório é realizado na capela C do Memorial São José de Caxias do Sul neste domingo (31). A cerimônia de cremação está marcada para a partir das 17h30min, na Memorial Crematório São José.