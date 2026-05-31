Morre motorista de um Ford Maverick após ser socorrido de acidente na BR-470, em Carlos Barbosa

Acidente aconteceu na manhã de sábado no km 234 da rodovia. Imagens cedidas / Rádio Estação FM

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros na BR-470, em Carlos Barbosa, deixou uma pessoa morta. Após ser socorrido, Veridiano Guarnieri, 45 anos, morreu no hospital, neste domingo (31), em decorrência da colisão.

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Por volta das 11h de sábado (30), Guarnieri dirigia um Ford Maverick, quando colidiu com um Honda Civic e, por conta disso, seu veículo foi lançado para fora pista no km 234 da rodovia. O trecho fica a cerca de dois quilômetros do Trevo de São José.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, Guarnieri estava sozinho no veículo, e foi encontrado ferido e preso nas ferragens.

Trecho fica a cerca de dois quilômetros do Trevo de São José. Imagens cedidas / Rádio Estação FM

No Civic estava uma família de três pessoas, que sofreu ferimentos. Uma mulher, 33, uma das passageiras, também precisou ser extraída do interior do automóvel com o auxílio dos bombeiros. Acompanhavam ela o marido e motorista, 33 e, o filho, de um ano de idade.