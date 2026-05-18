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Morre Julio Rodrigues, homem que interpretava o Papai Noel do Natal Luz de Gramado

Ele ocupou a função por mais de 20 anos. Cremação está marcada para a terça-feira (19), em Porto Alegre

Alana Fernandes

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