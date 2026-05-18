Morre Julio Rodrigues, homem que interpretava o Papai Noel do Natal Luz de Gramado

Julio Rodrigues morreu aos 71 anos. Ele estava em tratamento contra um câncer. Cleiton Thiele / Divulgação

Um dos principais eventos da Serra gaúcha perdeu, nesta segunda-feira (18), um importante personagem. Julio Cezar da Silva Rodrigues, homem que interpretava o Papai Noel do Natal Luz, morreu aos 71 anos. A prefeitura de Gramado decretou luto oficial de três dias em função do falecimento.

Rodrigues ocupou a função por mais de 20 anos. A última participação como o personagem ocorreu no ano passado. Ele estava em tratamento contra um câncer.

"Mais do que vestir o personagem, ele representava o verdadeiro espírito natalino, sempre com atenção, carinho e comprometimento em cada encontro", diz o comunicado enviado pela prefeitura de Gramado e pela autarquia Gramadotur.

Em entrevista ao site oficial do evento no ano passado, Rodrigues descreveu o sentimento de incorporar o personagem:

— Como não vou pensar que sou o Papai Noel mesmo? Esse é meu combustível. Hoje, sou uma pessoa realizada porque sei que tem gente que gosta de mim de verdade, e porque eu gosto muito das crianças.

Na última edição do Natal Luz, Rodrigues recebia o público na Casa do Papai Noel, localizada na Vila de Natal, e também fazia aparições no Grande Desfile de Natal, realizado na Avenida das Hortênsias.