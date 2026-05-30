Geral

Luto
Notícia

Morre, aos 95 anos, Olívia Therezinha Morganti, rainha da Festa da Uva de 1950

Naquele ano, a organização mobilizou a participação de 10 municípios da região. Representando Bento Gonçalves, Olívia foi coroada pela miss Brasil Jussara Marques

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS