Morre, aos 95 anos, Olívia Therezinha Morganti, rainha da Festa da Uva de 1950

Olívia entrou para a história ao ser eleita soberana da Festa da Uva de 1950, evento que marcou a retomada da celebração. salete brandelli / Divulgação

Morreu, nesta sexta-feira (29), aos 95 anos, Olívia Therezinha Simões Morganti, rainha da Festa da Uva de 1950 e professora aposentada.

Olívia entrou para a história ao ser eleita soberana da Festa da Uva de 1950, evento que marcou a retomada da celebração, 13 anos depois da última edição, devido aos reflexos da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, o evento comemorou os 75 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e recebeu a visita do então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra.

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Naquele ano, a organização mobilizou a participação de 10 municípios da região e contou com o envolvimento da comunidade caxiense para fortalecer a festa. Pela primeira vez, todos os municípios de colonização italiana puderam indicar candidatas para disputar o título de soberana do evento.

Corte da Festa da Uva de 1950. Divulgação / Festa Nacional da Uva

Representando Bento Gonçalves, Olívia foi escolhida rainha e coroada pela Miss Brasil Jussara Marques. A corte de 1950 também foi formada pelas princesas Lucy Bosi Tarter, de Encantado; Bila Vial, de Caxias do Sul; Maria de Lourdes Bernardi, de Guaporé; Ana Jaquerina Marcantonio Grazziotin, de Antônio Prado; Clélia Ferreira, de Nova Prata; Lorena Balzoni, de Veranópolis; Teresinha Peters, de Farroupilha; Nair Puerati, de Garibaldi; e Ernestina Antoniazzi, de Flores da Cunha.